WoW SoD : Le bâton légendaire Atiesh devrait être mis à jour en P7

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 décembre 2024 à 13h57
Des données dataminées auraient permis de constater que Blizzard retravaillerait le bâton légendaire Atiesh pour la P7 de WoW SoD.
WoW SoD : Le bâton légendaire Atiesh devrait être mis à jour en P7
Bien que la P6 de WoW SoD vienne à peine de commencer, les nouveautés à venir en P7 sont déjà sur toutes les bouches en raison du lancement de la première version du PTR. Grâce à des données dataminées, nous savons pour l'instant que 4 montures inspirées de celle du Baron Rivendare devraient être accessibles, et que deux instances inédites, un raid et un donjon, seront également de la partie. Comme à chaque nouvelle phase, l'équipement des raids sera mis à jour, et le bâton légendaire Atiesh ne devrait pas faire exception.

Les effets de groupe octroyés par Atiesh ne devraient plus être limités à certaines classes sur WoW SoD

En P7 de WoW SoD, les prêtres, les mages, les démonistes et les druides convoiteront probablement tous la même arme, le bâton de légende Atiesh, obtenable en accumulant des Fragments sur les boss de Naxxramas, suivant un schéma identique à celui de Val'anyr ou de Deuillelombre. 

atiesh

À l'origine, une version d'Atiesh était proposée pour chaque classe, présentant un effet profitable au groupe différent. Les druides apportaient du mp5, les prêtres de la puissance des soins, les mages et les démonistes des chances de coup critique supplémentaires. Selon les données relevées par des actions de dataminage sur le PTR, il apparaît que ces effets existeront toujours, mais qu'ils ne seront plus restreints à une classe. Par ailleurs 2 % de chances de toucher seront proposés pour les casters, et des dégâts des sorts ont été ajoutés au Atiesh des prêtres heal. 
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Ces informations pourraient aider les guildes à désigner le meilleur porteur possible avant la sortie de Naxxramas, qui pourront désormais prendre cette décision en se basant avant tout sur le mérite et non plus sur l'optimisation.

De plus, des bijoux rappelant la mécanique des pièces de type Usé par le temps de la P6 pourraient faire leur apparition en P7. En lien avec votre réputation avec l'Aube-d'argent, les Sceaux de l'Aube auraient pour effet d'améliorer vos dégâts, votre healing ou votre menace (tank) de 2 % pour chaque pièce « Sanctified » portée.

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Comme les anneaux offerts par la Progéniture de Nozdormu, il en existerait différentes versions correspondant à votre niveau de réputation avec la faction de l'Aube-d'argent. Néanmoins, il ne s'agit pour le moment que de données dataminées, tout comme les informations présentées plus haut au sujet d'Atiesh. 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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