WoW SoD : La mécanique de l'équipement Usé par le temps (Timeworn) arrive en P6, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 novembre 2024 à 15h21
Retrouvez des explications concernant l'équipement Usé par le temps (Timeworn) à venir en P6 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : La mécanique de l'équipement Usé par le temps (Timeworn) arrive en P6, les détails
Chaque nouvelle phase de WoW SoD est l'occasion de rééquiper complètement (ou presque) ses personnages, et la sixième amènera une véritable révolution en la matière. En effet, vous pourrez bientôt porter des pièces appartenant à la catégorie « Usé par le temps » (Timeworn), récupérables dans les raids d'Ahn'Qiraj.

Comment fonctionne le système d'équipement Usé par le temps en P6 de WoW SoD ?

Certains parmi vous se souviennent peut-être qu'en améliorant leur réputation avec la Progéniture de Nozdormu, il était possible de recevoir un anneau adapté à son rôle et capable d'évoluer au fur et à mesure que vous passiez les paliers, et ce jusqu'au rang Exalté. Les Chevalières du Vol de bronze feront également partie intégrante de la P6 de WoW SoD, et offriront des effets inédits sur une version de Vanilla. Selon des données dataminées sur le PTR, 7 modèles seront disponibles à partir du rang Neutre.
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Si nous nous penchons par exemple sur l'anneau réservé aux healers, vous remarquerez qu'il est inscrit :
Équipé : Augmente l'efficacité de vos sorts de soins et de bouclier de 2 % par pièce d'armure usée par le temps équipée.
Autrement dit, le pouvoir de l'anneau augmentera à chaque fois que vous équiperez une pièce d'armure (ce qui exclut les bijoux, les anneaux, les capes et les colliers) appartenant à la catégorie « Usé par le temps ». Les objets Timeworn sont les pièces hors set récupérables dans les raids d'Ahn'Qiraj.

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Le set 2.5 ne vous aidera donc pas à amplifier le pouvoir de votre Chevalière, mais au regard des nombreuses pièces repérées sur le PTR et partagées par l'intermédiaire de Wowhead, vous devriez aisément trouver chaussure à votre pied pour optimiser au mieux votre équipement.

Préparez-vous alors à améliorer votre réputation avec la Progéniture de Nozdormu pour pouvoir porter le plus vite possible ces anneaux, qui seront à coup sûr BIS en P6 de WoW SoD.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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