WoW SoD : La mécanique de l'équipement Usé par le temps (Timeworn) arrive en P6, les détails

Retrouvez des explications concernant l'équipement Usé par le temps (Timeworn) à venir en P6 de WoW SoD dans cet article.
Chaque nouvelle phase de WoW
SoD est l'occasion de rééquiper complètement (ou presque) ses personnages, et la sixième amènera une véritable révolution en la matière. En effet, vous pourrez bientôt porter des pièces appartenant à la catégorie « Usé par le temps » (Timeworn)
, récupérables dans les raids d'Ahn'Qiraj.
Comment fonctionne le système d'équipement Usé par le temps en P6 de WoW SoD ?
Certains parmi vous se souviennent peut-être qu'en améliorant leur réputation avec la Progéniture de Nozdormu
, il était possible de recevoir un anneau adapté à son rôle et capable d'évoluer au fur et à mesure que vous passiez les paliers, et ce jusqu'au rang Exalté. Les Chevalières du Vol de bronze
feront également partie intégrante de la P6 de WoW SoD
, et offriront des effets inédits
sur une version de Vanilla. Selon des données dataminées sur le PTR, 7 modèles
seront disponibles à partir du rang Neutre.
Si nous nous penchons par exemple sur l'anneau réservé aux healers, vous remarquerez qu'il est inscrit :
Équipé : Augmente l'efficacité de vos sorts de soins et de bouclier de 2 % par pièce d'armure usée par le temps équipée.
Autrement dit, le pouvoir de l'anneau augmentera à chaque fois que vous équiperez une pièce d'armure
(ce qui exclut les bijoux, les anneaux, les capes et les colliers) appartenant à la catégorie « Usé par le temps »
. Les objets Timeworn
sont les pièces hors set récupérables dans les raids d'Ahn'Qiraj.
Le set 2.5 ne vous aidera donc pas à amplifier le pouvoir de votre Chevalière, mais au regard des nombreuses pièces repérées sur le PTR et partagées par l'intermédiaire de Wowhead
, vous devriez aisément trouver chaussure à votre pied pour optimiser au mieux votre équipement.
Préparez-vous alors à améliorer votre réputation avec la Progéniture de Nozdormu pour pouvoir porter le plus vite possible ces anneaux, qui seront à coup sûr BIS en P6 de WoW SoD
.
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