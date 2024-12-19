WoW SoD : Des montures inspirées des Rênes de destrier de la mort pourraient être ajoutées en P7

Les données dataminées affluent depuis le lancement du PTR de la P7 de WoW SoD, et 4 nouvelles montures pourraient rejoindre le jeu.
Depuis le 19 décembre 2024, les joueurs de WoW
SoD ont pu découvrir un vaste aperçu de la P7 grâce au déploiement de la première version du PTR, amenant notamment le raid de Naxxramas. Comme d'habitude, des données dataminées ont été partagées par l'intermédiaire sur site Wowhead, et certaines informations concernent l'ajout de 4 nouvelles montures.
4 modèles de monture auraient été repérés sur le PTR de la P7 de WoW SoD
La sortie du PTR de la P7
de WoW SoD
a permis aux joueurs de connaître quelques-unes des nouveautés à venir, et nous avons par exemple pu découvrir une première version des bonus d'ensemble T3
, ainsi que le format des nouvelles instances, Karazhan Crypts et Scarlet Enclave
. Or, les datamineurs ont poussé leurs recherches, et ont été mesure de révéler que 4 montures pourraient faire leur apparition, non sans rappeler le visuel du légendaire cheval du Baron Rivendare de Stratholme
, les Rênes de destrier de la mort.
Il est donc possible que vous puissiez récupérer l'un de ces 4 exemplaires (Reins of War, Reins of Conquest, Reins of Death, Reins of Famine) dans le raid de Naxxramas, mais nous n'avons aucune certitude sur ce point pour le moment.
Néanmoins, leur apparence et leur nombre pourraient signifier qu'il s'agira de l'un des butins que laisseront tomber les terribles 4 Cavaliers
(Four Hoursemen), Thane Korth'azz, Lady Blaumeux, Sir Zeliek et Highlord Mograine, des adversaires redoutables qui avaient causé de réels problèmes à certaines guildes sur WoW Classic.
SoD Phase 7: Four Horseman drop, presumably, their horses as mounts
byu/Artonkn inclassicwow
Cette hypothèse a déjà était relayée sur Reddit et enthousiasme grandement la communauté, impatiente de parcourir Azeroth à dos de l'une de ces montures avec à la main la convoitée épée Porte-Cendres (Ashbringer), réputée pour faire de son porteur l'ennemi de l'Aube d'argent et l'allié des Croisés du Monastère écarlate. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre encore un peu pour savoir sur le moyen d'obtention de ces 4 montures puisque le PTR de la P7 n'en est qu'à ses prémices, et que le raid de Naxxramas n'y sera accessible qu'à partir du 20 décembre.
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