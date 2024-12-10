WoW SoD : Les Chevalières du Vol de bronze, quels composants doivent être ramenés pour les obtenir et les améliorer ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 décembre 2024 à 13h08
Retrouvez la liste des composants à rapporter à Anachronos pour récupérer et améliorer votre Chevalière du Vol de bronze en P6 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Les Chevalières du Vol de bronze, quels composants doivent être ramenés pour les obtenir et les améliorer ?
L'une des grandes nouveautés de la P6 de WoW SoD est liée à l'équipement disponible par le biais de la faction de la Progéniture de Nozdormu. En effet, chaque classe peut récupérer un anneau octroyant une caractéristique particulière, et dont la puissance augmente pour chaque pièce Usée par le temps (Timeworn) portée, c'est-à-dire des hors sets obtenables dans les raids d'Ahn'Qiraj. Or, pour les obtenir et les améliorer, vous devrez rapporter à Anachronos des matériaux spéciaux. Retrouvez les détails des Idoles et des Scarabées à vous procurer pour recevoir Votre Chevalière du Vol de bronze ci-dessous.

Quels sont les composants à fournir pour les Chevalières du Vol de bronze sur WoW SoD ?

Une fois Neutre avec la Progéniture de Nozdormu sur WoW SoD, vous aurez accès aux Chevalières du Vol de bronze en interagissant avec Anachronos à l'entrée des Cavernes du temps dans le désert de Tanaris.

anachronos
Pour que le dragon accepte de vous accorder ces anneaux BIS, il est indispensable de le payer avec des Idoles ou des Scarabées reçus dans les raids d'Ahn'Qiraj. À chaque palier de réputation franchi, vous aurez l'opportunité d'améliorer cet anneau en lui livrant d'autres composants. Notez toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'acheter chaque amélioration, et que vous pouvez par exemple très bien vous procurer celui du rang Neutre puis celui du palier Révéré, sans passer par Amical ou Honoré.

chevaliere-vol-bronze-compo
Voici le détail des matériaux à fournir pour chaque anneau :

Chevalière du Vol de bronze - Invocateur 
→ augmente la vitesse d'incantation pour chaque pièce Usée par le temps portée
  • Neutre : 5 Scarabées de pierre
  • Amical : 10 Scarabées d'or
  • Honoré : 1 Idole d'onyx 
  • Révéré : 2 Idoles vermillon
  • Exalté : 1 Idole de la nuit
Chevalière du Vol de bronze - Dominateur
→ 1% de chance d'avoir une attaque supplémentaire pour chaque pièce Usée par le temps portée + Force
  • Neutre : 5 Scarabées d'os
  • Amical : 10 Scarabées d'argile
  • Honoré : 1 Idole en obsidienne
  • Révéré : 2 Idoles brillantes 
  • Exalté : 1 Idole de la vie
Chevalière du Vol de bronze - Conquérant
→ 1% de chance d'avoir une attaque supplémentaire pour chaque pièce Usée par le temps portée + Agilité
  • Neutre : 5 Scarabées de bronze
  • Amical : 10 Scarabées de pierre
  • Honoré : 1 Idole azur 
  • Révéré : 2 Idoles d'albâtre
  • Exalté : 1 Idole de la mort 
Chevalière du Vol de bronze - Protecteur
→ Réduit le chances de se faire parer ou esquiver pour chaque pièce Usée par le temps portée
  • Neutre : 5 Scarabées d'ivoire
  • Amical : 10 Scarabées d'os
  • Honoré : 1 Idole vermillon 
  • Révéré : 2 Idoles en onyx 
  • Exalté : 1 Idole de la lutte
Chevalière du Vol de bronze - Préservateur
→ augmente de 2 % les soins et les boucliers pour chaque pièce Usée par le temps portée
  • Neutre : 5 Scarabées d'argile
  • Amical : 10 Scarabées de cristal
  • Honoré : 1 Idole de jaspe 
  • Révéré : 2 Idoles en ambre 
  • Exalté : 1 Idole de la renaissance
Chevalière du Vol de bronze - Subjugateur
→ augmente les dégâts des dots de 3 % pour chaque pièce Usée par le temps portée
  • Neutre : 5 Scarabées de cristal 
  • Amical : 10 Scarabées de bronze
  • Honoré : 1 Idole en ambre 
  • Révéré : 2 Idoles de jaspe 
  • Exalté : 1 Idole du sage
Chevalière du Vol de bronze - Gardien des flammes
→ augmente les dégâts des sorts de feu de 3 % par pièce pour chaque pièce Usée par le temps portée (chaman tank et démoniste tank)
  • Neutre : 5 Scarabées d'or
  • Amical : 10 Scarabées d'argent
  • Honoré : 1 Idole brillante 
  • Révéré : 2 Idoles en obsidienne
  • Exalté : 1 Idole du soleil
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus
WoW Classic 29 juin 2026

WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus

Et si WoW SoD n'était pas vraiment terminé ? Et si l'expérience recommençait de zéro ? Un build supplémentaire relatif à la Saison a été trouvé en juin 2026.
WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé
WoW Classic 29 juin 2026

WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé

Un joueur de WoW Classic a réussi à porter le MMORPG de Blizzard sur son téléphone portable en juin 2026.

commentaire (0)