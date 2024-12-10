WoW SoD : Les Chevalières du Vol de bronze, quels composants doivent être ramenés pour les obtenir et les améliorer ?

Retrouvez la liste des composants à rapporter à Anachronos pour récupérer et améliorer votre Chevalière du Vol de bronze en P6 de WoW SoD dans cet article.
L'une des grandes nouveautés de la P6 de WoW
SoD est liée à l'équipement disponible par le biais de la faction de la Progéniture de Nozdormu. En effet, chaque classe peut récupérer un anneau octroyant une caractéristique particulière, et dont la puissance augmente pour chaque pièce Usée par le temps (Timeworn)
portée, c'est-à-dire des hors sets obtenables dans les raids d'Ahn'Qiraj. Or, pour les obtenir et les améliorer, vous devrez rapporter à Anachronos des matériaux spéciaux. Retrouvez les détails des Idoles et des Scarabées à vous procurer pour recevoir Votre Chevalière du Vol de bronze
ci-dessous.
Quels sont les composants à fournir pour les Chevalières du Vol de bronze sur WoW SoD ?
Une fois Neutre avec la Progéniture de Nozdormu sur WoW SoD
, vous aurez accès aux Chevalières du Vol de bronze
en interagissant avec Anachronos
à l'entrée des Cavernes du temps dans le désert de Tanaris
.
Pour que le dragon accepte de vous accorder ces anneaux BIS, il est indispensable de le payer avec des Idoles
ou des Scarabées
reçus dans les raids d'Ahn'Qiraj
. À chaque palier de réputation franchi, vous aurez l'opportunité d'améliorer cet anneau en lui livrant d'autres composants. Notez toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'acheter chaque amélioration, et que vous pouvez par exemple très bien vous procurer celui du rang Neutre puis celui du palier Révéré, sans passer par Amical ou Honoré.
Voici le détail des matériaux à fournir pour chaque anneau :Chevalière du Vol de bronze - Invocateur
→ augmente la vitesse d'incantation pour chaque pièce Usée par le temps portée
Chevalière du Vol de bronze - Dominateur
- Neutre : 5 Scarabées de pierre
- Amical : 10 Scarabées d'or
- Honoré : 1 Idole d'onyx
- Révéré : 2 Idoles vermillon
- Exalté : 1 Idole de la nuit
→ 1% de chance d'avoir une attaque supplémentaire pour chaque pièce Usée par le temps portée + Force
Chevalière du Vol de bronze - Conquérant
- Neutre : 5 Scarabées d'os
- Amical : 10 Scarabées d'argile
- Honoré : 1 Idole en obsidienne
- Révéré : 2 Idoles brillantes
- Exalté : 1 Idole de la vie
→ 1% de chance d'avoir une attaque supplémentaire pour chaque pièce Usée par le temps portée + Agilité
Chevalière du Vol de bronze - Protecteur
- Neutre : 5 Scarabées de bronze
- Amical : 10 Scarabées de pierre
- Honoré : 1 Idole azur
- Révéré : 2 Idoles d'albâtre
- Exalté : 1 Idole de la mort
→ Réduit le chances de se faire parer ou esquiver pour chaque pièce Usée par le temps portée
Chevalière du Vol de bronze - Préservateur
- Neutre : 5 Scarabées d'ivoire
- Amical : 10 Scarabées d'os
- Honoré : 1 Idole vermillon
- Révéré : 2 Idoles en onyx
- Exalté : 1 Idole de la lutte
→ augmente de 2 % les soins et les boucliers pour chaque pièce Usée par le temps portée
Chevalière du Vol de bronze - Subjugateur
- Neutre : 5 Scarabées d'argile
- Amical : 10 Scarabées de cristal
- Honoré : 1 Idole de jaspe
- Révéré : 2 Idoles en ambre
- Exalté : 1 Idole de la renaissance
→ augmente les dégâts des dots de 3 % pour chaque pièce Usée par le temps portée
Chevalière du Vol de bronze - Gardien des flammes
- Neutre : 5 Scarabées de cristal
- Amical : 10 Scarabées de bronze
- Honoré : 1 Idole en ambre
- Révéré : 2 Idoles de jaspe
- Exalté : 1 Idole du sage
→ augmente les dégâts des sorts de feu de 3 % par pièce pour chaque pièce Usée par le temps portée (chaman tank et démoniste tank)
- Neutre : 5 Scarabées d'or
- Amical : 10 Scarabées d'argent
- Honoré : 1 Idole brillante
- Révéré : 2 Idoles en obsidienne
- Exalté : 1 Idole du soleil
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