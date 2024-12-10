WoW SoD : Les Chevalières du Vol de bronze, quels composants doivent être ramenés pour les obtenir et les améliorer ?



le 10 décembre 2024 à 13h08 Publié par Amandine Paccou le 10 décembre 2024 à 13h08

Retrouvez la liste des composants à rapporter à Anachronos pour récupérer et améliorer votre Chevalière du Vol de bronze en P6 de WoW SoD dans cet article.