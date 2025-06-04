WoW MoP : Quelles combinaisons de classe/race seront disponibles ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juin 2025 à 12h38
Découvrez quelles seront vos possibilités en matière de combinaison classe/race sur WoW Classic MoP.
WoW MoP : Quelles combinaisons de classe/race seront disponibles ?
WoW Classic Mists of Pandaria ouvrira ses portes en juillet 2025, et les joueurs pourront dès lors redécouvrir les contrées brumeuses de la Pandarie et rencontrer ses habitants, les Pandarens. Ils deviendront une classe jouable à part entière, et de nouvelles possibilités en matière de combinaison classe/race seront disponibles en même temps.

Quelle classe jouer avec quelle race sur WoW MoP ?

Sur WoW MoP, plus de combinaisons de classe/race seront accessibles, et nous vous proposons de les découvrir en consultant le tableau ci-dessous :

  Humain Nain Elfes de la nuit Gnome Draenei Worgen Orc Mort-vivant Troll Tauren Elfe de sang Gobelin Pandaren
Chaman Non Oui Non Non Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui
Chasseur Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Chevalier de la mort  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non
Démoniste Oui Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non
Druide Non Non Oui Non Non Oui Non Non Oui Oui Non Non Non
Guerrier Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Mage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui
Moine Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui
Paladin Oui Oui Non Non Oui Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Prêtre Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Voleur Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui
pandaren-race
Si vous souhaitez changer de race en cours d'extension, cela sera toujours possible par le biais de la boutique du jeu. Notez aussi qu'il sera possible de sésame un Moine dès la mise à jour de prélancement de MoP, mais qu'il ne sera pas possible que ce Moine soit un Pandaren. Les joueurs de WoW SoD pourront d'ailleurs obtenir un boost gratuit en éliminant avant cette date le premier boss de l'Enclave écarlate, Balnazzar.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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