WoW MoP : Quelles combinaisons de classe/race seront disponibles ?

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
|Humain
|Nain
|Elfes de la nuit
|Gnome
|Draenei
|Worgen
|Orc
|Mort-vivant
|Troll
|Tauren
|Elfe de sang
|Gobelin
|Pandaren
|Chaman
|Non
|Oui
|Non
|Non
|Oui
|Non
|Oui
|Non
|Oui
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|Non
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|Oui
|Chasseur
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|Non
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|Oui
|Oui
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|Oui
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|Oui
|Chevalier de la mort
|Oui
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|Oui
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|Oui
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|Non
|Démoniste
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|Druide
|Non
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|Guerrier
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|Mage
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|Non
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|Moine
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|Non
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|Paladin
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|Non
|Non
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|Non
|Non
|Non
|Non
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|Non
|Non
|Prêtre
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|Non
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|Oui
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|Voleur
|Oui
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|Non
|Oui
|Oui
|Oui
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|Non
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