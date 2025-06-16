WoW MoP : Faut-il interdire les Gdkp ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 juin 2025 à 15h25
La question des raids suivant le format Gdkp/Gbid est de nouveau soulevée à l'approche de la sortie de WoW Classic MoP. Serait-ce une bonne chose d'exclure définitivement cette pratique du jeu ?
WoW MoP : Faut-il interdire les Gdkp ?
WoW Classic MoP sera lancé en juillet 2025, et Blizzard s'accorde quelques libertés par rapport à la version originale de l'extension. Le développeur travaille en effet à un équilibrage des classes, et a pris la décision de retirer l'outil de Recherche de raid (LFR) au profit des donjons célestes. Face à ces initiatives, certains se demandent s'il ne serait pas appréciable d'agir également à l'encontre des raids de type Gdkp/Gbid.

Le Gdkp, une pratique interdite sur SoD à bannir sur MoP ?

La Saison de la Découverte a permis à Blizzard d'effectuer divers tests, et l'un d'entre eux consistait à interdire, sous peine de bannissement, l'organisation et la participation à des raids suivant le format Gdkp. Cette initiative avait rencontré le succès, si bien que des joueurs avaient demandé à ce que ce type de raid disparaisse aussi sur les serveurs anniversaire et hardcore.

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Dans les faits, les participants enchérissent de l'or pour récupérer l'objet de leur choix, permettant à des personnages ayant fraîchement atteint le niveau maximal de s'équiper rapidement. Or, cette pratique crée la controverse, et une partie des joueurs voudrait qu'elle disparaisse sur WoW Classic MoP, en témoigne cette demande récente sur le forum officiel de la bêta ou diverses autres publications sur les réseaux. Mais pour quelles raisons ?

Lutter contre la revente ou l'achat illégal d'or

gobelin-riche Acheter une pièce en raid Gdkp coûte souvent très cher. Il n'est en effet pas rare de voir des enchères atteindre des sommes mirobolantes sur Cataclysm Classic, à hauteur de centaines de milliers de pièces d'or, parfois même à plus d'un million de PO. Ceux qui peuvent dépenser de tels montants sont en partie ceux qui sont habitués à participer à des Gbid (puisque le pot est réparti entre les joueurs), ou ceux qui achètent illégalement de l'or. Plus encore, certains organisateurs n'hésitent pas à revendre ces PO contre de l'argent réel, et ces acteurs contribuent à l'inflation de l'économie de WoW. Interdire les Gdkp pourrait donc rendre plus efficace la lutte contre ces comportements.

Un pay-to-win déguisé imposant

Si vous n'avez que très peu d'or et que vous recherchez un raid en dehors de ceux organisés par votre guilde, par exemple pour votre personne secondaire, vous risquez de rencontrer des difficultés. Il est vrai que les offres de Gdkp abondent tandis que les raids pugs classiques se font de plus en plus rares. Il est donc délicat pour les joueurs les moins riches de s'équiper, autrement dit, de jouer au jeu.

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Une telle inégalité nuirait en outre à la structure sociale de WoW, des raisons sans doute suffisantes pour Blizzard d'exclure les Gbid de MoP. Même s'il n'implique pas directement de l'argent réel, le système du Gdkp apparaît bien souvent comme un moyen employé par les plus fortunés de récupérer sans effort ce que d'autres mettront des semaines à obtenir.

Un bouleversement trop important des habitudes ?

Les arguments visant à interdire les Gdkp ont du poids et ne manquent pas, mais qu'en est-il des habitudes prises par les joueurs sur Classic ? Les défenseurs de ce système savent aussi faire entendre leur voix, et pour eux, bannir les Gbid serait liberticide. Toujours selon eux, les joueurs ont le choix de participer ou non à ces raids, et les Gdkp ne sont pas à l'origine des dysfonctionnements de WoW ; ils ne sont que le symptôme des difficultés rencontrées par Blizzard à mettre un terme à l'achat illégal d'or.

La communauté de WoW Classic se divise ainsi en deux camps, ceux qui sont pour, et ceux qui sont contre, mais seul Blizzard saura trancher cette question sur Mists of Pandaria. Le développeur n'a pas encore pris la parole à ce sujet à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais nous espérons qu'une prise de position claire sera communiquée dans les semaines à venir.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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