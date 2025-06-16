WoW MoP : Faut-il interdire les Gdkp ?



le 16 juin 2025 à 15h25 Publié par Amandine Paccou le 16 juin 2025 à 15h25

La question des raids suivant le format Gdkp/Gbid est de nouveau soulevée à l'approche de la sortie de WoW Classic MoP. Serait-ce une bonne chose d'exclure définitivement cette pratique du jeu ?