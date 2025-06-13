WoW MoP : Blizzard équilibre les classes en prévision de la P1 sur la bêta, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes de la bêta de WoW Classic MoP déployé en juin 2025 dans cet article.
WoW Classic
MoP ouvrira les portes de la Pandarie à tous les joueurs le 22 juillet 2025 en France, et la mise à jour de prélancement
sera déployée au cours de la première semaine du mois. Pour vous offrir une meilleure expérience, Blizzard a pris la décision d'apporter des équilibrages de classe, qui seront d'abord testés sur la bêta, donc susceptibles d'être encore modifiés. Les spécialisations les plus en retrait en P1 reçoivent un buff, tandis que les classes trop puissantes, comme le chaman restauration, font l'objet d'un nerf. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'équilibrage des classes de la bêta de WoW MoP
ci-dessous.
Équilibrage des classes de la bêta de WoW MoP
Alors que nous avons passé en revue la conception des classes dans la version originale de Mists of Pandaria, nous avons constaté que les classes ont évolué, parfois de manière significative, au fil des phases de l'extension. Pour nos extensions WoW Classic, nous partons de la conception des classes telle qu'elle était dans le dernier patch de l'extension originale. Pour Mists of Pandaria Classic, cela correspond donc au patch 5.4.8.
Malheureusement, les classes dans la version 5.4.8 n'ont pas été conçues en tenant compte du contenu de chaque phase (comme le premier palier de raid), et sans modifications, certaines se retrouveraient dans une situation déséquilibrée à chaque phase. Pour y remédier, nous avons procédé à des ajustements, classe par classe, spécialisation par spécialisation.
Beaucoup de ces changements consistent simplement à annuler certaines modifications apportées aux classes tout au long de la version originale de Mists of Pandaria. Dans certains cas, nous avons aussi intégré des correctifs qui n'avaient été appliqués qu'avec le pré-patch de l'extension Warlords of Draenor. Nous avons indiqué la source de chaque ajustement à la fin de chaque modification de classe, comme noté ci-dessous.
Certaines classes ont également reçu un bonus anticipé, même si elles sont censées bien évoluer au fil de la progression de l'extension Mists of Pandaria Classic. Notre objectif est ici de renforcer certaines spécialisations afin de mieux les équilibrer en début d'extension. Cependant, nous prévoyons déjà d'annuler plusieurs de ces améliorations à mesure que l'extension progresse et que ces spécialisations atteignent naturellement leur niveau de puissance attendu.
Nous avons également modifié le fonctionnement de certaines compétences, glyphes et talents pour des spécialisations spécifiques au sein d'une classe. Pour être clair, cela signifie que si d'autres spécialisations de la même classe ont accès aux mêmes compétences, glyphes ou talents, ils ne fonctionneront de manière modifiée que pour la spécialisation concernée.
Concernant spécifiquement le JcJ : tous les changements ci-dessous n'auront aucun impact sur le JcJ instancié. Ces ajustements de classes, y compris les modifications de maîtrises et de glyphes, reviendront à leur fonctionnement original du patch 5.4.8 lorsqu'un personnage entre dans une instance JcJ, comme une arène ou un champ de bataille.
La seule exception concerne les objets et les bonus d'ensemble : ces changements ne seront pas annulés lorsqu'on entre en instance JcJ.
Enfin, bien que nous estimions que toutes les classes bénéficieront de ces changements tout au long de l'extension, nous continuerons à les surveiller de près et à les ajuster si nécessaire. Nous sommes particulièrement impatients de voir leurs performances lors de la bêta et, surtout, de recevoir vos retours.
Druide
Équilibre
Farouche
- Le bonus de la Forme de sélénien aux dégâts de Nature et d'Arcanes est augmenté à 20 % (au lieu de 10 %). (Nouveau)
- Etoiles filantes ne répartit plus sa chance de s'activer entre plusieurs cibles. (Retour au fonctionnement du patch 5.4)
Gardien
- Les druides Farouches apprennent à nouveau Rapidité de la nature, mais celle-ci ne peut pas être utilisée en arène ni en champ de bataille (auparavant, les Farouches n'avaient pas accès à cette compétence). (Retour au fonctionnement du patch 5.4)
Restauration
- Le coût en Rage de Mutiler est réduit à 20 (au lieu de 30). (Changement issu du patch 6.0.2)
- Le bonus de Naturaliste aux soins est augmenté à 15 % (au lieu de 10 %). (Nouveau)
Mage
Feu
- Le pourcentage de Combustion basé sur les dégâts périodiques d'Enflammer par seconde est augmenté à 50 % (au lieu de 20 %). (Retour au fonctionnement du patch 5.4)
Moine
Tisse-brume
Note des développeurs : Les joueurs pouvaient entrer dans la posture du Tigre féroce (Stance of the Fierce Tiger) pour activer Vent de jade fulgurant pour 40 points d'énergie, puis revenir en posture du Serpent abvisé sans payer le coût en mana.
Nous voulons réduire les soucis de mana des Tisse-brume, mais pas encourager cette « danse des postures » comme méthode optimale. Cela était considéré optimal à cause des coûts de mana élevés et d'un mauvais retour de mana.
Si ces problèmes sont résolus, cela devrait bien fonctionner. Sinon, nous préférons réduire le coût de Vent de jade fulgurant ou de Coup tournoyant de la grue pour les Tisse-brumes plutôt que de maintenir ce contournement comme méthode optimale.
Note des développeurs : Eminence bénéficie aussi du bonus de soins accordé par la posture du Serpent avisé, ce qui représente environ 50 % des dégâts infligés convertis en soins.
- Le coût de Coup direct est réduit de 25 %, passant à 6 % du mana de base (au lieu de 8 %). (Retour partiel au patch 5.2)
- Les soins de Brume enveloppante sont augmentés de 48 %. (Retour au patch 5.1)
- Les soins de Eminence sont augmentés de 68 %, atteignant 42 % de conversion des dégâts en soins (au lieu de 25 %). (Retour au patch 5.2 et changement issu du patch 6.0.2)
Marche-vent
- Les soins de Regain sont augmentés de 43 %. (Retour au patch 5.4)
- Glyphe d'extraction ciblée conserve ses effets originaux en JcJ, mais adopte les anciens effets du Glyphe d'Uplift supprimé en dehors des instances JcJ.
- En dehors du JcJ instancié : ce glyphe modifie Uplift pour qu'il ne consomme plus de Chi, mais coûte 10 % du mana de base. (Retour au patch 5.4 et retour partiel au patch 5.2)
Le bonus 4 pièces du set T15 pour moine Marche-vent est rétabli à :
- Maîtrise : Fureur en bouteille modifiée : elle augmente désormais les dégâts de votre Infusion œil-du-tigre de 0,2 % par point de maîtrise (au lieu de donner une chance de gagner une charge supplémentaire d'Infusion œil-du-tigre à chaque fois que vous en gagnez une). (Retour au patch 5.4)
- Infusion œil-du-tigre commence avec 3,5 % de dégâts par charge, plus 1,6 % issus de la maîtrise de base (au lieu de 6 % par charge sans influence de la maîtrise). (Retour au patch 5.4 + Nouveau)
- Infusion œil-du-tigre gagne une charge après avoir dépensé 3 points de Chi (au lieu de 4). (Retour au patch 5.4)
« Vous avez 10 % de chances de gagner une charge supplémentaire d'Infusion œil-du-tigre chaque fois que vous en gagnez une, en dehors des arènes ou des champs de bataille »
(au lieu de : « Augmente les dégâts d'Infusion œil-du-tigre de 0,5 % par charge consommée »). (Retour au patch 5.4)
Paladin
Sacré
Protection
Vindicte
- La réduction de dégâts conférée par Sanctuaire est augmentée à 20 % (au lieu de 15 %). (Nouveau)
- L'absorption de dégâts de Bouclier saint est augmentée de 43 %. (Retour au patch 5.4)
Prêtre
Talents
Étoile divine et Halo obéissent désormais aux règles de limitation de cibles en AoE :
Le nombre maximum de rebonds de Escalade est réduit à 3 (au lieu de 4). (Retour au patch 5.4)
- Maximum 20 cibles pour les dégâts
- Maximum 6 cibles pour les soins, avant que l'effet ne commence à être divisé. (Retour au patch 5.4 et modification initialement apportée au pré-patch 6.0)
Discipline
Note des développeurs : Cela ramène Pénitence à 8 secondes, comme dans le patch original 5.0.
- Égide divine applique 80 % de la valeur du soin (au lieu de 100 %). (Nouveau)
- Le bonus 2 pièces du set T14 réduit le temps de recharge de Pénitence à 1 seconde (au lieu de 3). (Nouveau)
Ombre
- Les soins de Expiation issus des dégâts sont réduits à 70 % (au lieu de 90 %). (Changement issu du patch 6.0.2)
- Pour les prêtres Discipline, Étoile divine a vu ses soins réduits de 25 %. (Changement issu du patch 6.0.2 et retour partiel au patch 5.1)
- La durée active de Carapace spirituelle est augmentée de 50 %, passant à 15 secondes (au lieu de 10). (Retour au patch 5.4)
- Génère désormais des orbes d'ombre passivement en dehors des combats, arènes et champs de bataille. (Nouveau)
- Le bonus aux dégâts de Forme d'Ombre est augmenté à 30 % (au lieu de 25 %). (Nouveau)
Voleur
Général
Note des développeurs : Le coût et les dégâts d'Attaque pernicieuse sont tous deux réduits de 20 %, ce qui permet un gameplay plus fluide avec le cycle de clairvoyance, et constitue globalement un buff.
- Le coût en énergie d'Attaque pernicieuse est réduit à 40 (au lieu de 50). (Retour au patch 5.4, Amélioration)
- Les dégâts d'arme d'Attaque pernicieuse sont réduits à 192 % (au lieu de 240 %). (Retour partiel au patch 5.4, Nerf)
Assassinat
Combat
Chaman
Général
Talents
Élémentaire
- La durée maximale de Pluie guérisseuse via Conductivité est réduite à 30 secondes (au lieu de 40). (Nouveau)
- La conversion en soins et en dégâts de Soutien ancestral est réduite à 20 % (au lieu de 60 % pour les soins et 40 % pour les dégâts). (Changement issu du patch 6.0.2)
Amélioration
- Les dégâts de Eclair sont augmentés de 10 %. (Nouveau)
Restauration
- Les dégâts d'arme de Frappe-tempête sont augmentés à 450 % (au lieu de 380 %). (Retour au patch 5.4)
- La réduction des soins par cible de Salve de guérison est rétablie à 20 % (au lieu de 0 %). (Retour partiel au patch 5.4)
- Le coût en mana de Remous est augmenté de 15 %. (Retour partiel au patch 5.4)
Démoniste
Affliction
Démonologie
- Les dégâts de Etreinte maléfique sont augmentés de 50 %. (Retour au patch 5.4)
- Les dégâts supplémentaires infligés par vos autres dégâts sur la durée sous l'effet de Etreinte maléfique passent à 50 % (au lieu de 30 %). (Retour au patch 5.4)
- Les dégâts de Drain d'âme sont augmentés de 50 %. (Retour au patch 5.4)
- Les dégâts supplémentaires infligés par vos autres DoTs sous l'effet de Drain d'âme passent à 100 % (au lieu de 60 %). (Retour au patch 5.4)
Glyphes
Guerrier
Général
Fureur
- Absorber ou subir des dégâts en Posture berserker génère désormais de la rage (auparavant, seule la perte effective de points de vie en générait). (Nouveau)
- Le bonus de dégâts des attaques automatiques via Berserker fou est augmenté à 15 % (au lieu de 10 %). (Nouveau)
- Le bonus de dégâts de la main secondaire via Berserker fou est augmenté à 30 % (au lieu de 25 %). (Nouveau)
- La durée de Rage de berserker et de Enrager est augmentée de 33 %, passant à 8 secondes (au lieu de 6). (Nouveau)
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