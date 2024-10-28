WoW Classic : Les joueurs de Era et Hardcore souhaitent voir disparaître les Gdkp

Les Gdkp créent le débat parmi la communauté de WoW Classic, et plusieurs estiment qu'ils devraient être interdits sur Era et Hardcore.
Depuis février 2024, les joueurs de WoW
Saison de la Découverte ont dit adieu aux raids fonctionnant en « Gbid/Gdkp », c'est-à-dire dans lesquels vous devez payer avec de l'or pour de l'équipement. L'enchère la plus élevée remporte la pièce, en dépit de la spécialisation principale des participants. Le problème de ce système est qu'en plus de dénaturer la structure sociale du MMORPG, il encourage l'achat d'or de manière illégale, et donc la prolifération des bots. Blizzard a alors expérimenté une version de WoW sans Gdkp, en interdisant cette pratique sur SoD sous peine de bannissement. Quelques mois plus tard, les joueurs demandent au développeur d'étendre cette règle sur d'autres versions du jeu.
Les joueurs souhaitent que les Gdkp soient interdis sur d'autres versions de WoW
L'interdiction de répartir les objets gagnés en raid via le système de Gbid/Gdkp
semble avoir séduit les joueurs de WoW SoD, qui évoluent dans des raids classiques depuis le 8 février 2024. La Saison de la Découverte sert en effet de terrain d'expérimentation pour Blizzard, et au regard du succès de cette nouvelle règle, des membres de la communauté de WoW Classic Era et de WoW Hardcore réclament à ce système de répartition des loots soit également banni sur les autres versions classiques du MMORPG.
Please ban GDKP in era/HC fresh
byu/locustfajita inclassicwow
Parmi les joueurs ayant commenté cette publication Reddit, beaucoup se demandent pourquoi Blizzard n'a pas encore étendu l'interdiction, mais le fait qu'elle n'ait pas réussi à éradiquer le phénomène des bots sur SoD témoignerait qu'il ne s'agit pas d'une solution viable pour lutter contre cela. D'un autre côté, certains ont souligné les aspects positifs du Gdkp, par exemple la facilité pour équiper correctement un personnage secondaire, ce qui ne fait que relancer le débat sur la question.
À l'exception de la préservation de la structure sociale du jeu, le véritable problème par les Gdkp serait donc l'achat illégal de pièces d'or, qui engendre d'ailleurs toujours de l'inflation sur SoD. Les prix des biens à l'hôtel des ventes ont tendance à augmenter de manière générale, ce qui nuit aux joueurs n'ayant pas recours à cette pratique. Le développeur n'a pas encore proposé de nouvelle solution, et se montre silencieux sur ce point à l'heure actuelle. Toutefois, des réponses pourraient arriver au cours du mois de novembre 2024, après la diffusion de l'événement anniversaire des 30 ans de Warcraft.
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