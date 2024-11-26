WoW Classic : Quel est le meilleur métier pour s'enrichir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 novembre 2024 à 13h44
Retrouvez des indications pour mieux choisir votre métier sur WoW Classic si vous aspirez à faire fortune dans cet article.
WoW Classic : Quel est le meilleur métier pour s'enrichir ?
Les nouveaux serveurs de WoW Classic sont ouverts depuis le 21 novembre 2024, et les joueurs rencontrent une nouvelle fois des difficultés pour générer de l'or. Le meilleur moyen légal de s'en procurer est incontestablement de disposer de deux métiers, mais encore faut-il opter pour le plus rentable. Afin de vous aider à faire le bon choix, nous vous expliquons ici quelle profession est la plus lucrative sur WoW Classic.

Quel métier choisir pour gagner un maximum d'or sur WoW Classic ?

Sur WoW Classic, les professions ne sont pas décisives dans l'optimisation de votre personnage, au sens où peu de crafts vraiment utiles. Cependant, il est toujours intéressant d'être enchanteur si vous disposez des recettes les plus demandées, ou ingénieur si vous aspirez à dominer les champs de bataille. En matière d'enrichissement, il n'existe que peu de possibilités, et elles se résument à l'alchimie et aux métiers de récolte. Notez cependant que le dépeçage peut générer de belles sommes, mais de manière occasionnelle, par exemple lorsque les cuirs de diablosaure seront recherchés.

Minage

Être mineur sur WoW Classic est une solution viable pour s'enrichir, bien que les gemmes ne servent pour ainsi dire à rien. En effet, en atteignant les niveaux supérieurs, vous pourrez miner des riches filons de thorium, pouvant contenir des cristaux des arcanes. Ces ressources sont employées à la transmutation de barre d'arcanite, nécessaires à de nombreux crafts comme le fameux heaume Cœur-de-lion des guerriers. De plus, tous les forgerons auront besoin de minerais, même les plus simples à récupérer, à l'instar du cuivre ou du fer. Vous ne vous tromperez donc pas en optant pour la mine, mais attention, vous ne serez pas seul à arpenter les zones à la recherche de mithril ou de thorium. Pour en savoir plus, consultez notre guide de la mine.

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Herboristerie

De tous les métiers de récolte, l'herboristerie est sans nul doute le plus rentable puisque toutes les classes auront besoin de ressources pour préparer leurs consommables de raid. Des plantes de bas niveau, comme les Chardonniers (obtenables sur le mage royal ou l'églantine), peuvent rapporter tout au long de Vanilla, et celles de haut niveau vaudront toujours leur pesant d'or. Feuillerêve, Fleur de peste, Sauge-argent des montagnes, et surtout, le lotus noir, sont des composants indispensables à la concoction des meilleurs élixirs et des flacons. Pour en savoir plus, consultez notre guide de l'herboristerie.

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Alchimie

Si vous avez opté pour l'herboristerie, vous avez tout intérêt à faire de l'alchimie votre second métier. Il est vrai que récupérer les meilleures recettes exigera de la détermination et de la patience, mais le jeu en vaut la chandelle. Même sans spécialisation, cette profession est de loin la plus pertinente pour s'enrichir, puisque les consommables se vendent sans difficulté, en particulier avant l'heure des raids. 

alchimie-meilleur-métier-rentable
Pour vous donner un ordre d'idée, sur la première version de WoW Classic, un flacon se vendait en moyenne 200 PO, de quoi se faire de belles marges si vous farmer tous les composants par vous-même. 

La mine, l'herboristerie et l'alchimie sont ainsi les meilleures professions pour s'enrichir sur Vanilla Classic, et nous vous recommandons de disposer des 3 en créant deux personnages. D'ailleurs, les plus malins (ou cupides) n'hésitaient pas à l'époque à monter la mine et l'herboristerie sur un alt, afin de pouvoir récupérer toutes les ressources d'une zone à la fois... Ne vous dérangez donc pas pour les imiter et faire fortune sur Classic Classic.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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