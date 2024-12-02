WoW Classic : L'herboristerie, comment monter ce métier ?

Retrouvez des informations concernant la montée en niveau du métier d'herboriste sur WoW Classic Vanilla dans cet article.
Sur WoW Classic
, l'un des métiers les plus rentables
est sans conteste l'herboristerie, surtout si cette profession est choisie en même temps que l'alchimie. Afin de vous aider à optimiser votre parcours, nous vous avons préparé un guide de l'herboristerie sur Vanilla
.
Quelle est la meilleure route à suivre pour monter l'herboristerie jusque 300 sur WoW Classic ?
Sur WoW Classic
, le métier de récolte le plus simple à monter est l'herboristerie
, mais pour gagner du temps, mieux vaut se rendre aux bons endroits, le but étant de ne pas arriver dans une zone sans pouvoir cueillir les plantes dont elle regorge. En suivant les étapes décrites ci-dessous, vous devriez aisément parvenir au rang 300 avant même que votre personnage ne soit niveau 60.
Pacifique, Feuilleargent et Terrestrine
Pour commencer votre montée en niveau de l'herboristerie
, vous avez tout intérêt à apprendre le métier dès le niveau 5 afin de cueillir des Pacifiques
(1/25/50/100), du Feuilleargent (1/25/50/100) et des Terrestrines (15/40/65/115). Ces plantes sont situées principalement dans toutes les zones de bas niveau, telles que Teldrassil, la Forêt d'Elwynn ou encore Durotar. Nous vous recommandons de ne pas quitter ces lieux avant d'avoir atteint le niveau 50, qui débloquera le Mage royal.
Mage royal, Églantine
Après avoir quitté les zones de départ, vous continuerez votre périple vers des lieux tels que Sombrivage, la Forêt des Pins argentés ou encore les Tarides. Là, vous serez en mesure de récolter du Mage Royal (50/75/100/150) puis de l'Églantine (70/95/120/170). Notez que ces deux plantes peuvent également vous rapporter des Chardonniers, à conserver précieusement puisqu'ils servent aux voleurs pour concocter des thés de chardon. Leur prix devrait donc avoir tendance à augmenter au fil des phases.
Étouffante, Doulourante et Aciérite sauvage
La partie la plus délicate de l'herboristerie
est sans doute celle allant du niveau 85 à 125. En effet, vous devrez trouver des Doulourantes
(100/125/150/200) ou des Étouffantes (85/110/135/185). Ces dernières se trouvent toujours dans l'eau, si bien que ce farming n'est pas le plus rapide. De la même manière, l'Aciérite sauvage
(115/140/165/215) est toujours localisée dans les hauteurs. Toutes ces plantes peuvent être obtenues dans des zones de niveau 20-30 ou plus, comme les Serres-Rocheuses, les Paluns, les Contreforts d'Hillsbrad ou encore les Tarides. En parallèle à cette cueillette, il est vivement conseillé de continuer à ramasser des Églantines, puisqu'il est aisé de prendre un point même si la plante est verte.
Si vous êtes un membre de l'Alliance, n'hésitez pas à vous rendre en même temps au Bois de la Pénombre dans le but de cueillir quelques Tombelines
(120/145/170/220) dans le grand cimetière à l'Ouest. Ces herbes vous seront très utiles à partir du déploiement du Repaire de l'Aile-Noire, car elles servent à la préparation de la potion de résistance contre l'ombre supérieure.
Sang-royal
À partir de 125, lancez-vous dans la récolte de Sang-royal
(125/150/175/225) jusqu'à atteindre 150. Vous en trouverez surtout dans la Vallée de Strangleronce, aux Paluns, aux Contreforts d'Hillsbrad, à Orneval et dans les Serres-rocheuses. Idéalement, vous serez 150 en herboristerie avant de commencer à quêter dans la Vallée de Strangleronce à partir du niveau 30.
Vietérule, Pâlerette, Dorépine et Moustache de Khadgar
Une fois à Strangleronce, il sera possible d'atteindre aisément 225 en herboristerie en parcourant le nord de la zone. Vous pourrez apercevoir une multitude de Vietérule
(150/175/200/250) aux abords des cours d'eau. D'ailleurs, cette plante est aussi trouvable aux Paluns ou dans les Montagnes d'Alterac. Les Pâlerettes
(160/185/210/260) pourront rapidement être ramassées ensuite, tout comme les Dorépines
(170/195/220/270) suivies des Moustaches de Khadgar
(185/210/235/285). Nous vous recommandons de chercher à Strangleronce ou à Arathi jusqu'à atteindre 235. N'oubliez pas non plus les Fleurs de feu
(205/230/255/305) pendant votre passage à Tanaris, ainsi que les Lotus pourpres
(210/235/260/310).
Soleillette
Les Soleillettes
(230/255/280/330) sont accessibles à partir de 230, et les Hinterlands ou les Terres foudroyées sont le meilleur endroit pour en trouver. Nous vous conseillons toutefois de privilégier les Terres foudroyées, puisque le Marais des Chagrins est situé juste au-dessus.
Aveuglette
À partir de 235, il sera encore plus simple de monter l'herboristerie. Faites route vers le Marais des Chagrins
pour y cueillir des Aveuglettes
(235/260/285/335) à foison, jusqu'à atteindre au moins 270. N'hésitez pas à retourner dans les Terres foudroyées pour récupérer du Gromsang
(250/275/300/350) dès 250.
Feuillerêve, Fleur de peste, Sauge-argent des montagnes et Calot de glace
Enfin, la dernière étape de votre apprentissage pourra être réalisée en intégralité à Gangrebois
, mais toutes les zones de haut niveau peuvent convenir (à l'exception de Berceau-de-l'Hiver, qui nécessite d'être au moins 280). Azshara est aussi un bon endroit pour terminer l'herboristerie, puisque vous y cueillerez des Feuillerêves
(270/290/315/370) et des Sauges-argent des montagnes
(280/305/330/380). Le Cratère d'Un'Goro incarne également une option satisfaisante, mais concernant les Fleurs de peste
(285/310/335/385), vous n'aurez d'autre choix que de passer par Gangrebois ou les Maleterres. Enfin, les Calots de glace
(290/315/340/390) sont localisés exclusivement au Berceau-de-l'Hiver.
Une fois 300 en herboristerie, vous serez capable de récupérer le lotus noir
, plante extrêmement rare et située uniquement dans les Steppes ardentes, les Maleterres de l'Est, Berceau-de-l'Hiver et Silithus. Utile à la concoction des flacons, son prix est bien souvent exorbitant, et son farming est très contesté.
Pour résumer, voici l'ordre de cueillette des plantes sur WoW Classic
:
- 1 → Pacifique, Feuilleargent
- 15 → Terrestrine
- 50 → Mage royal
- 70 → Églantine
- 85 → Étouffante
- 100 → Doulourante
- 115 → Aciérite sauvage
- 125 → Sang-royal
- 150 → Vietérule
- 160 → Pâlerette
- 170 → Dorépine
- 185 → Moustache de Khadgar
- 195 → Hivernale
- 205 → Fleur de feu
- 210 → Lotus pourpre
- 220 → Larmes d'Arthas
- 230 → Soleillette
- 235 → Aveuglette
- 245 → Champignon fantôme
- 250 → Gromsang
- 260 → Sansam doré
- 270 → Feuillerêve
- 280 → Sauge-argent des montagnes
- 285 → Fleur de peste
- 290 → Calot de glace
- 300 → Lotus noir
Où apprendre l'herboristerie ?
L'herboristerie est une profession pouvant être apprise dans toutes les capitales de WoW Classic, mais aussi dans d'autres villes secondaires :
Alliance
- Darnassus → Firodren Mooncaller en 48, 68
- Forgefer → Reyna Stonebranch en 55.6, 58
- Hurlevent → Tannysa dans le Quartier des mages en 44.8, 77 ou Shylamiir dans le Parc en 15.2, 49.8
- Teldrassil → Malorne Bladeleaf à Dolanaar en 57.6, 60.6
- Forêt d'Elwynn → Herboriste Pomeroy en 39.8, 48.4
- Loch Modan → Kali Healtouch à Thelsamar en 36.6, 48.4
- Carmines → Alma Jainrose à Lakeshire en 21.8, 45.8
- Orneval → Cylania Rootstalker au Refuge en 50.6, 67
- Paluns → Telurinon Moonshadow à Menethil en 8, 55.8
- Marécage d'Âprefange → Brant Jasperbloom sur l'île de Theramore en 64, 47.6
Horde
- Orgrimmar → Jandi: Orgrimmar en 55.6, 39.6
- Piton-du-Tonnerre → Komin Winterhoof en 49.8, 39.8
- Fossoyeuse → Martha Alliestar dans l'Apothicarium en 54.8, 50.2
- Durotar → Mishiki au Village de Sen'Jin en 55.4, 75
- Clairières de Tirisfal → Faruza à Brill en 59.8, 52
- Contreforts d'Hillsbrad → Aranae Venomblood à Moulin de Tarren en 61.6, 19.6
- Vallée de Strangleronce → Angrun au Campement Grom'Gol en 32.2, 27.6
- Féralas → Ruw ay Camp Mojache en 76, 43.4
Neutre
- Vallée de Strangleronce → Flora Silverwind à Baie-du-Butin en 27.6, 77.6
- Reflet de Lune → Malvor en 45.6, 46.8
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