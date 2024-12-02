WoW Classic : La mine, comment monter ce métier ?

Retrouvez des informations concernant la montée du métier de mineur sur WoW Classic dans cet article.
Sur WoW Classic
, l'un des métiers les plus rentables
est sans aucun doute la mine, mais pour atteindre le niveau 300, il faudra persévérer et savoir où se rendre. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous avons préparé un guide de la mine
sur Vanilla.
Quelles sont les étapes à suivre pour monter la mine sur WoW Classic ?
Monter la mine
en récoltant des minerais en Azeroth sur WoW Classic
peut prendre du temps, c'est pourquoi vous devrez également veiller à fondre dès que possible, pour gagner quelques précieux points et alléger votre effort. Pour le reste, vous devrez vous concentrer sur la recherche de minerais dans le monde, en suivant les étapes listées ci-dessous.
Filon de cuivre (1/25/50/100)
Les filons de cuivre
sont accessibles dans toutes les zones de bas niveau
, et peuvent aussi vous procurer des pierres brutes
. Ils peuvent être minés dès le niveau 1 en mine, et ne rapporteront plus de point à partir de 100.
Filon d'étain (65/90/115/165)
Les filons d'étain
sont également localisés dans les zones de bas niveau, mais il est possible d'en trouver jusqu'en Arathi. Cependant, nous vous recommandons de vous rendre aux Carmines, au Bois de la Pénombre ou encore dans les Serres-Rocheuses
pour en récupérer plus aisément. Ils peuvent être farmés à partir du niveau 65, et en ramasser ne vous rapportera plus aucun point à 165. En même temps, vous pourrez recevoir des pierres grossières
, et apercevoir des minerais d'argent (75/100/125/175)
Notez qu'il est avantageux de farmer des minerais dans des cavernes.
Effectivement, le délai de réapparition diffère des autres points de la zone, ce qui signifie que les mines spawn rapidement dans ces endroits.
Gisement de fer (125/150/175/225)
Le farming de fer
sera une longue étape de votre montée en niveau dans le métier de mineur. Ces minerais sont principalement localisés à Arathi, en Désolace, dans la Vallée de Strangleronce, dans les Terres ingrates, aux Mille Pointes ou encore dans les Montagnes d'Alterac. Ils vous fourniront des pierres lourdes
, et vous risquez parfois croiser le chemin de filons d'or (155/180/205/255).
Gisement de mithril (175/200/225/275)
L'étape qui mettra le plus votre patience à l'épreuve est sans doute celle du mithril
, que vous devrez récolter même lorsque les gisements seront verts. Les meilleurs endroits pour farmer du mithril
sont probablement les Hinterlands, les Terres ingrates ou Tanaris, mais vous en verrez également dans diverses zones, comme Arathi, les Gorges des Vents brûlants ou Strangleronce. Ces gisements vous accorderont aussi des pierres solides
. Parfois, des minerais de vrai-argent (230/255/280/330) apparaîtront à la place du mithril.
Gisement de sombrefer (230/255/280/330)
Avant de pouvoir enfin prétendrez au thorium, il sera indispensable de récupérer des minerais de sombrefer
dans les Gorges des vents brûlants
ou les Steppes ardentes. Une fois 245, vous aurez accès aux petits filons de thorium.
Petit filon de thorium (245/270/295/345)
Les petits filon de thorium
peuvent fournir, en plus des minerais, des pierres denses
. Vous en trouverez dans toutes les zones de haut niveau, mais nous vous conseillons de privilégier le Cratère d'Un'Goro ou de rester dans les Gorges des vents brûlants jusque 275. Ces minerais ne peuvent contenir un cristal des arcanes sur WoW Classic Vanilla.
Riche filon de thorium (275/300/325/375)
Enfin, à partir de 275
, il sera possible de miner des riches filons de thorium
, pouvant comporter des pierres denses
et les très prisés cristaux des arcanes
. Les meilleures zones pour en obtenir sont les Steppes ardentes, Azshara, les Maleterres de l'est, Berceau-de-l'Hiver et le Cratère d'Un'Goro.
De plus, avoir terminé l'instance de Hache-Tripes Est, un couloir localisé après le dernier boss comprend toujours 2 à 3 riches filons de thorium. Une fois 300 en mine, et en prévision de la sortie d'Ahn'Qiraj, n'hésitez pas à enchanter vos gants pour pouvoir ramasser les morceaux d'obsidienne, accessibles à partir de 305 (à moins que vous n'ayez déjà eu recours à cette amélioration pour gagner du temps pendant la montée en niveau du minage
).
Où apprendre la mine ?
Alliance
- Ironforge → Geofram Bouldertoe, à côté de la forge en 50.4, 26
- Hurlevent → Gelman Stonehand, dans le Quartier des Nains en 51, 17.2
- Dun Morogh → Yarr Hammerstone, à Kharanos en 50, 50.2
- Dun Morogh → Dank Drizzlecut, à proximité de la Carrière de Gol'Bolar en 69.2, 55.4
- Loch Modan → Brock Stoneseeker, à Thelsamar en 37.2, 46.8
- Sombrivage → Kurdram Stonehammer à Auberdine en 38.2, 41
- Bois de la Pénombre → Matt Johnson à Darkshire en 74, 49.6
- Tanaris → Pikkle à Gadgetzan en 51, 28
Il n'y a pas de maître des mineurs à Darnassus ou à Teldrassil. Si vous êtes un Elfe de la nuit, vous devrez donc patienter jusqu'à votre arrivée à Sombrivage.
Horde
- Orgrimmar → Makaru, dans le Vallée de l'Honneur en 73, 26.4
- Piton-du-Tonnerre → Brek Stonehoof, en 34.6, 57.6 (au centre)
- Fossoyeuse → Brom Killian dans le Quartier de la Guerre en 56, 37
- Durotar → Krunn à Tranche Colline en 51.8, 40.8
- Forêt des Pins argentés → Johan Focht au Sépulcre en 43.4, 40.6
- Tanaris → Pikkle à Gadgetzan en 51, 28
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