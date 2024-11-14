WoW Classic : L'aventure Vanilla recommence grâce à l'ouverture de nouveaux serveurs Classic Classic en novembre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 novembre 2024 à 11h15
Pour le plus grand plaisir des amateurs de WoW Classic, de nouveaux serveurs Vanilla « Classic Classic » vont être déployés en novembre 2024.
WoW Classic : L'aventure Vanilla recommence grâce à l'ouverture de nouveaux serveurs Classic Classic en novembre
Au cours de la diffusion du Warcraft Direct célébrant les 30 ans de Warcraft, Blizzard a annoncé l'arrivée imminente de serveurs WoW « Classic Classic ». 

Les serveurs Classic Classic ouvriront en novembre 2024

Les joueurs de WoW Classic ont vu l'un de leurs rêves se concrétiser à la suite de la diffusion Warcraft Direct du 13 novembre 2023. Les « fresh servers » tant demandés par la communauté seront disponibles en novembre 2024, et vous permettront de recommencer Vanilla à partir du niveau 1.

Miniature vidéo

Ces nouveaux serveurs différeront toutefois des Classic, puisqu'ils pourront accueillir une vaste population et comprendront quelques améliorations, comme l'ajout d'un outil de Recherche de groupe. Vous pourrez d'ailleurs proposer par ce biais divers services, comme des invocations à travers Azeroth, ou même la vente des buffs d'Hache-Tripes. 

lfg-classic-classic

Le ranking en PvP sera aussi mis à jour, mais tous les détails sur ce point ne sont pas encore connus pour le moment. Nous pouvons cependant nous attendre à l'ajout de Déplaceurs de Chronochance, ainsi qu'à la levée hypothétique des limites de buffs et de debuffs.

De plus, les serveurs Classic Classic verront les Gdkp/Gbid être bannis, de la même manière que sur SoD. Le développeur a fait part de cette décision à travers une publication sur son forum officiel, et l'a justifiée par le fait de vouloir préserver la structure sociale du jeu. 

roadmap-classic-2025
Les « fresh servers » de WoW Classic sortiront le 21 novembre 2024, et les premiers raids, Onyxia et le Cœur du Magma ouvriront leurs portes le 12 décembre. Vous aurez donc un peu plus de deux semaines pour atteindre le niveau 60 et récupérer votre équipement pré-BIS, alors préparez-vous comme il se doit pour revivre une nouvelle fois l'aventure Vanilla, qui se continuera d'ailleurs sur The Burning Crusade.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé

Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose

La BlizzCon 2026 a réservé la plus belle des surprises pour les amateurs de WoW Classic : WoW Forever (Classic+) sera disponible en novembre 2026.
WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.

commentaire (0)