WoW Classic : L'aventure Vanilla recommence grâce à l'ouverture de nouveaux serveurs Classic Classic en novembre

Pour le plus grand plaisir des amateurs de WoW Classic, de nouveaux serveurs Vanilla « Classic Classic » vont être déployés en novembre 2024.
Au cours de la diffusion du Warcraft Direct célébrant les 30 ans de Warcraft, Blizzard a annoncé l'arrivée imminente de serveurs WoW
« Classic Classic ».
Les serveurs Classic Classic ouvriront en novembre 2024
Les joueurs de WoW Classic
ont vu l'un de leurs rêves se concrétiser à la suite de la diffusion Warcraft Direct du 13 novembre 2023. Les « fresh servers »
tant demandés par la communauté seront disponibles en novembre 2024, et vous permettront de recommencer Vanilla à partir du niveau 1.
Ces nouveaux serveurs différeront toutefois des Classic, puisqu'ils pourront accueillir une vaste population et comprendront quelques améliorations,
comme l'ajout d'un outil de Recherche de groupe. Vous pourrez d'ailleurs proposer par ce biais divers services, comme des invocations à travers Azeroth, ou même la vente des buffs d'Hache-Tripes.
Le ranking en PvP sera aussi mis à jour, mais tous les détails sur ce point ne sont pas encore connus pour le moment. Nous pouvons cependant nous attendre à l'ajout de Déplaceurs de Chronochance
, ainsi qu'à la levée hypothétique des limites de buffs et de debuffs.
De plus, les serveurs Classic Classic verront les Gdkp/Gbid être bannis
, de la même manière que sur SoD. Le développeur a fait part de cette décision à travers une publication sur son forum officiel
, et l'a justifiée par le fait de vouloir préserver la structure sociale du jeu.
Les « fresh servers » de WoW Classic sortiront le 21 novembre 2024, et les premiers raids, Onyxia et le Cœur du Magma ouvriront leurs portes le 12 décembre.
Vous aurez donc un peu plus de deux semaines pour atteindre le niveau 60 et récupérer votre équipement pré-BIS, alors préparez-vous comme il se doit pour revivre une nouvelle fois l'aventure Vanilla, qui se continuera d'ailleurs sur The Burning Crusade
.
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