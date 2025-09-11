WoW Classic : La lutte contre les serveurs privés continue, Blizzard s'attaque à Epoch

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
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Plusieurs membres de l'équipe du Projet Epoch ont reçu une mise en demeure de Blizzard Entertainment.À l'heure où nous écrivons ces lignes, le site web du projet Epoch est inaccessible. Ce serveur est hébergé au Royaume-Uni, c'est sans doute pour cela que l'attaque de Blizzard est prise au sérieux par les concernés, à la différence de Turtle, abrité en Russie.
Conformément à cette demande, nous fermons les services que nous sommes en mesure de fermer, y compris le site web.
Nous cessons également toute activité pouvant être interprétée comme du marketing, de la distribution ou du soutien au Projet Epoch, à tout serveur WoW émulé et à tout logiciel client WoW, y compris tout logiciel client ou « programme de mise à jour » du Projet Epoch.
Nous ne participerons ni n'exploiterons aucun serveur privé pour les jeux Blizzard ou Activision.
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