WoW Classic : La lutte contre les serveurs privés continue, Blizzard s'attaque à Epoch

Plusieurs membres de l'équipe du Projet Epoch ont reçu une mise en demeure de Blizzard Entertainment.



Conformément à cette demande, nous fermons les services que nous sommes en mesure de fermer, y compris le site web.



Nous cessons également toute activité pouvant être interprétée comme du marketing, de la distribution ou du soutien au Projet Epoch, à tout serveur WoW émulé et à tout logiciel client WoW, y compris tout logiciel client ou « programme de mise à jour » du Projet Epoch.



Nous ne participerons ni n'exploiterons aucun serveur privé pour les jeux Blizzard ou Activision.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le site web du projet Epoch est inaccessible. Ce serveur est hébergé au Royaume-Uni, c'est sans doute pour cela que l'attaque de Blizzard est prise au sérieux par les concernés, à la différence de Turtle, abrité en Russie.Reste maintenant à attendre une confirmation officielle de la part du développeur, et que si cette hypothèse est avérée, espérer que ce nouveau WoW sortira rapidement.