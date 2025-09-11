WoW Classic : La lutte contre les serveurs privés continue, Blizzard s'attaque à Epoch

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 septembre 2025 à 11h04
Les serveurs privés de WoW Classic semblent être devenus une priorité pour Blizzard, qui fait appel à la justice pour les clôturer : Epoch a fait l'objet d'une mise en demeure en septembre 2025.
WoW Classic : La lutte contre les serveurs privés continue, Blizzard s'attaque à Epoch
Les serveurs privés de WoW Classic ne respectent pas les droits d'auteur et les conditions d'utilisation de Blizzard, et pour cette raison, le développeur n'hésite pas à les poursuivre. Par le passé, des géants tels que Nostalrius ont fini par être fermés grâce à la justice, et en 2025, ce type d'actions persiste. C'est cette fois au tour d'Epoch d'être dans le viseur de Blizzard.

Epoch mis en demeure par Blizzard, le serveur semble fermer ses portes

Après avoir déposé une plainte à l'encontre du serveur privé Classic+ WoW Turtle à la fin du mois d'août 2025, il n'aura fallu que quelques jours à Blizzard pour s'attaquer à un autre projet rassemblant des milliers de joueurs à travers le monde, Epoch.

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Dans un communiqué effectué sur Discord et partagé sur Reddit, les individus à l'initiative du serveur privé Epoch ont indiqué avoir reçu une mise en demeure à l'initiative de Blizzard.

Project Epoch Is The Newest Target of Blizzard's Private Server Purge
byu/Plastic-Lemons inMMORPG

Plusieurs membres de l'équipe du Projet Epoch ont reçu une mise en demeure de Blizzard Entertainment.

Conformément à cette demande, nous fermons les services que nous sommes en mesure de fermer, y compris le site web.

Nous cessons également toute activité pouvant être interprétée comme du marketing, de la distribution ou du soutien au Projet Epoch, à tout serveur WoW émulé et à tout logiciel client WoW, y compris tout logiciel client ou « programme de mise à jour » du Projet Epoch.

Nous ne participerons ni n'exploiterons aucun serveur privé pour les jeux Blizzard ou Activision.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, le site web du projet Epoch est inaccessible. Ce serveur est hébergé au Royaume-Uni, c'est sans doute pour cela que l'attaque de Blizzard est prise au sérieux par les concernés, à la différence de Turtle, abrité en Russie.

wow-paysage

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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