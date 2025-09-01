WoW Classic : Blizzard porte plainte à l'encontre de WoW Turtle, le plus grand serveur privé Classic+

Blizzard attaque en justice WoW Turtle en août 2025, une action qui incite les joueurs à penser que le développement de Classic+ serait en cours.
À la suite de la fin du développement de WoW
SoD, la communauté Classic s'est vu proposer plusieurs options pour continuer l'aventure en Azeroth : les serveurs anniversaire ou hardcore, Mists of Pandaria, The War Within. Cependant, aucune de ces offres ne convenait à une partie des joueurs, si bien qu'ils se sont tournés vers un serveur privé atypique, WoW Turtle
, existant depuis plusieurs années et rassemblant ainsi de plus en plus de monde. Le 29 août 2025, Blizzard a lancé des poursuites contre WoW Turtle pour violation de droits d'auteur.
Qu'est-ce que WoW Turtle ?
En l'absence d'une sortie officielle de WoW Classic+
, les joueurs regrettant la fin de la Saison de la Découverte se sont, pour la plupart, naturellement dirigés vers WoW Turtle
. Ce serveur privé Vanilla a la particularité de proposer des donjons et raids inédits sur cette version du jeu, des sorts et talents mis à jour, ou encore des Gobelins dans la Horde ou une nouvelle race d'Elfes dans l'Alliance. Autrement dit, WoW Turtle correspond à l'idée d'un Classic+
, le projet sous-entendu par Blizzard en annonçant l'arrêt du développement de SoD.
Blizzard attaque WoW Turtle en justice
Le 29 août 2025, Blizzard a déposé une plainte le 29 août 2025 contre WoW Turtle pour violation de droits d'auteur.
Les serveurs privés vont en effet à l'encontre des conditions d'utilisation de Blizzard, et ce n'est pas la première fois que le développeur fait appel à la justice pour ce type de cas.
Cependant, les joueurs ont estimé sur Reddit que Blizzard risque de rencontrer des difficultés pour fermer WoW Turtle, étant donné que les serveurs sont localisés en Russie. Ce feuilleton judiciaire ne ferait donc que commencer.
Blizzard has sued a biggest classic+ private server on the market on Copyright Infringement basis.
byu/jeregxd inclassicwow
Une sortie d'un Classic+ officiel qui se rapproche ?
Pour la communauté, si Blizzard agit maintenant alors que WoW Turtle existe depuis des années, c'est parce que la sortie de WoW Classic+ approcherait. Sans l'énoncer clairement, le développeur aurait ainsi confirmé la sortie de ce très attendu nouveau Vanilla.
Tell me Classic+ is confirmed without telling me Classic+ is confirmed
byu/hiturheartx inclassicwow
À titre comparatif, un an avant l'annonce du lancement de Vanilla Classic, Blizzard avait engagé des poursuites à l'encontre du populaire serveur privé Nostalrius
. Malheureusement, si l'histoire se répétait, cela signifierait que Classic+ ne verrait pas le jour avant un certain temps (peut-être des années), une attente qui pourrait se révéler interminable pour beaucoup.
Bien entendu, le développeur n'a ni confirmé ni démenti cette hypothèse à l'heure où nous écrivons ces lignes, et il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus.
commentaire (1)
Jspr que c'est vraiment pour sortir classic+... (Et surtout qu'on n'attendra pas trois ans). Perso les serveurs anniversaire c'est une purge, si tes ni war ni prêtre tu sers à rien, et mop c'est retail. On fait quoi en attendant si turtle ferme ?