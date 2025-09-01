WoW Classic : Blizzard porte plainte à l'encontre de WoW Turtle, le plus grand serveur privé Classic+

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 septembre 2025 à 12h11
Blizzard attaque en justice WoW Turtle en août 2025, une action qui incite les joueurs à penser que le développement de Classic+ serait en cours.
WoW Classic : Blizzard porte plainte à l'encontre de WoW Turtle, le plus grand serveur privé Classic+
À la suite de la fin du développement de WoW SoD, la communauté Classic s'est vu proposer plusieurs options pour continuer l'aventure en Azeroth : les serveurs anniversaire ou hardcore, Mists of Pandaria, The War Within. Cependant, aucune de ces offres ne convenait à une partie des joueurs, si bien qu'ils se sont tournés vers un serveur privé atypique, WoW Turtle, existant depuis plusieurs années et rassemblant ainsi de plus en plus de monde. Le 29 août 2025, Blizzard a lancé des poursuites contre WoW Turtle pour violation de droits d'auteur.

Qu'est-ce que WoW Turtle ?

En l'absence d'une sortie officielle de WoW Classic+, les joueurs regrettant la fin de la Saison de la Découverte se sont, pour la plupart, naturellement dirigés vers WoW Turtle. Ce serveur privé Vanilla a la particularité de proposer des donjons et raids inédits sur cette version du jeu, des sorts et talents mis à jour, ou encore des Gobelins dans la Horde ou une nouvelle race d'Elfes dans l'Alliance. Autrement dit, WoW Turtle correspond à l'idée d'un Classic+, le projet sous-entendu par Blizzard en annonçant l'arrêt du développement de SoD.

wow-turtle-exemple

À lire également

WoW Classic : Faut-il continuer après Mists of Pandaria ?

WoW Classic : Faut-il continuer après Mists of Pandaria ?

Blizzard attaque WoW Turtle en justice

Le 29 août 2025, Blizzard a déposé une plainte le 29 août 2025 contre WoW Turtle pour violation de droits d'auteur. Les serveurs privés vont en effet à l'encontre des conditions d'utilisation de Blizzard, et ce n'est pas la première fois que le développeur fait appel à la justice pour ce type de cas.

plainte-wow-turtle-blizzard
Cependant, les joueurs ont estimé sur Reddit que Blizzard risque de rencontrer des difficultés pour fermer WoW Turtle, étant donné que les serveurs sont localisés en Russie. Ce feuilleton judiciaire ne ferait donc que commencer.

Blizzard has sued a biggest classic+ private server on the market on Copyright Infringement basis.
byu/jeregxd inclassicwow


Une sortie d'un Classic+ officiel qui se rapproche ?

Pour la communauté, si Blizzard agit maintenant alors que WoW Turtle existe depuis des années, c'est parce que la sortie de WoW Classic+ approcherait. Sans l'énoncer clairement, le développeur aurait ainsi confirmé la sortie de ce très attendu nouveau Vanilla.

Tell me Classic+ is confirmed without telling me Classic+ is confirmed
byu/hiturheartx inclassicwow

À titre comparatif, un an avant l'annonce du lancement de Vanilla Classic, Blizzard avait engagé des poursuites à l'encontre du populaire serveur privé Nostalrius. Malheureusement, si l'histoire se répétait, cela signifierait que Classic+ ne verrait pas le jour avant un certain temps (peut-être des années), une attente qui pourrait se révéler interminable pour beaucoup.

Chargement du sondage...

0 votant

Bien entendu, le développeur n'a ni confirmé ni démenti cette hypothèse à l'heure où nous écrivons ces lignes, et il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé

Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose

La BlizzCon 2026 a réservé la plus belle des surprises pour les amateurs de WoW Classic : WoW Forever (Classic+) sera disponible en novembre 2026.
WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.

commentaire (1)

Avatar
olyx (invité) Le 01/09/2025 à 15:51

Jspr que c'est vraiment pour sortir classic+... (Et surtout qu'on n'attendra pas trois ans). Perso les serveurs anniversaire c'est une purge, si tes ni war ni prêtre tu sers à rien, et mop c'est retail. On fait quoi en attendant si turtle ferme ?