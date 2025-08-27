WoW Classic : Faut-il continuer après Mists of Pandaria ?

Comment donner un second souffle à WoW Classic ? Faut-il persister en sortant WoD, ou au contraire, se tourner vers Classic+ ? Le débat est ouvert.
WoW Classic
Mists of Pandaria a ouvert ses portes en plein cœur de l'été 2025, et cette sortie qui paraissait pourtant très attendue n'a pas rencontré le succès escompté. Face à cette situation, nous nous demandons s'il serait vraiment pertinent de continuer l'aventure Classic sur WoD, ou s'il ne serait pas préférable de réunir toute la communauté sur une seule et même version : Classic +.
Classic+ ou WoD Classic ?
Une date de sortie mal pensée ? Trop de versions de WoW disponibles en même temps ? Beaucoup cherchent à analyser les raisons qui empêchent Mists of Pandaria Classic de réunir autant de joueurs que les extensions précédentes, puisque la Pandarie a enregistré le plus petit pic de population de l'histoire de Classic
. Même si la situation pourrait s'améliorer avec la rentrée, ou plus tard, grâce au déploiement du Trône du tonnerre, il n'en demeure que la communauté Classic apparaît plus divisée que jamais.
Trop de versions de WoW seraient disponibles en même temps
Il est vrai que l'offre de versions de WoW est actuellement importante
: d'abord, la Saison de la Découverte avait scindé en deux camps les joueurs, et l'ouverture des serveurs anniversaire avait accentué ce clivage au cours de l'hiver 2024. De ce fait, certains évoluaient sur Classic Classic, et d'autres sur Cataclysm Classic ou SoD (sans parler des serveurs Hardcore). La communauté de la Saison avait été conviée à rejoindre l'aventure en Pandarie, mais tous n'ont pas suivi le chemin proposé par Blizzard, et se sont tournés vers les serveurs anniversaire et le raid d'Ahn'Qiraj, déployé en même temps que MoP, ou vers The War Within, dont la saison 3 a commencé en août 2025.Au final, chacune de ces versions de WoW enregistre un nombre peu élevé de joueurs, si l'on compare à la vague massive qui avait participé à Vanilla Classic en 2019, puis à TBC et à Wotlk.
Warlords of Draenor, une extension qui ne correspond pas à l'esprit Classic ?
Pour beaucoup, Mists of Pandaria incarne la limite invisible entre Classic et « Retail », même si certains considèrent avec fermeté que Classic s'est terminé plus tôt que cela, avec Wrath of the Lich King. Si Blizzard venait à proposer cette extension sous l'appellation Classic, et si d'autres versions étaient toujours disponibles en même temps, il est tout à fait probable que WoD se solde par un échec cuisant
, car les joueurs préférant avant tout Vanilla ou TBC risquent de ne pas s'y retrouver. En plus de cela, imaginons un instant que le développeur ne cesse jamais l'aventure Classic : au bout d'un certain temps, les joueurs seront invités à participer à Dragonflight Classic, ce qui n'aurait tout bonnement aucun sens.
Classic+, la réponse qu'attendent les joueurs ?
Pour satisfaire la communauté Classic de WoW, il apparaît qu'il n'existe qu'une solution : la sortie de Classic+.
En annonçant la fin de SoD, une version qui a convaincu malgré ses défauts, Blizzard a sous-entendu œuvrer à d'autres projets de ce type. Les joueurs en ont rapidement déduit que Classic+ était en développement
, et attendent avec impatience davantage d'informations à ce sujet.
Redécouvrir Azeroth avec des raids inédits, des zones supplémentaires, des sorts ou des talents mis à jour pourrait être le meilleur moyen de réunir de nouveau la communauté Classic sur une seule et même version.
Cette hypothèse semble d'autant plus crédible que la sortie éventuelle de Classic+ pourrait correspondre à la fin de MoP Classic.
Par ailleurs, Blizzard a choisi en 2025 de proposer Légion Remix, et non pas WoD Remix, contrairement à MoP Remix qui avait précédé le lancement de la Pandarie. Le développeur donnerait-il là un indice quant à la suite de l'aventure Classic ? Pour le savoir, il faudra patienter encore de longues semaines, voire des mois, mais une chose est sûre : si Classic+ voyait le jour, la communauté Classic accueillerait cette nouvelle avec joie.
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