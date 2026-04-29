Windrose : 6 mois d'attente pour le nouveau contenu, le studio Kraken Express s'explique

Le jeu de survie pirate Windrose cartonne sur Steam, mais les joueurs devront s'armer de patience. Le studio Kraken Express annonce qu'aucune mise à jour majeure ne verra le jour avant au moins six mois, préférant se concentrer sur la correction des bugs actuels et préparer une véritable extension.

Le succès fulgurant de Windrose en accès anticipé a pris d'assaut la plateforme Steam. Des centaines de milliers de joueurs ont déjà hissé les voiles pour explorer ce monde ouvert impitoyable. Face à cet engouement, le studio de développement Kraken Express a dû revoir ses priorités. Les joueurs ayant déjà épuisé le contenu narratif disponible réclament des nouveautés, mais l'équipe a pris une décision radicale.

La priorité à la stabilité technique

La vie de pirate n'est pas un long fleuve tranquille, surtout quand des problèmes techniques viennent gâcher l'aventure. Pour aider la communauté, les développeurs ont lancé un tout nouveau site de support dédié. Ce portail remplace le système d'assistance via Discord, jugé moins efficace. L'objectif est de centraliser les requêtes et de fournir des réponses détaillées aux problèmes connus.

Une nouvelle mise à jour corrective est d'ailleurs attendue dans les prochains jours. Actuellement en phase de test, elle ciblera les soucis de connectivité, l'utilisation excessive du processeur et du disque, ainsi que divers problèmes de performance. Kraken Express souhaite s'assurer que les fondations du jeu sont solides avant d'ajouter de nouveaux éléments.











Une attente de six mois pour la région des Ashlands

Concernant l'ajout de contenu inédit, les nouvelles sont mitigées. Le prochain grand ajout devait introduire un nouveau biome baptisé Ashlands. Cependant, les développeurs ont prévenu la communauté qu'il faudra patienter au moins six mois avant de pouvoir l'explorer.

Notre philosophie actuelle est d'enrichir les systèmes de jeu existants, au lieu de simplement ajouter de nouveaux biomes avec leur contenu respectif. Même avant d'avoir tous les détails, on peut affirmer sans risque que le jeu ne va pas seulement grandir en taille, il va aussi évoluer.

Le studio justifie ce délai par l'ambition de cette future mise à jour. L'équipe préfère prendre son temps pour livrer une expérience de qualité, comparable à une véritable extension, plutôt que de multiplier les petits correctifs sans grand impact, comme il l'explique dans son message. Un fonctionnement qui rappelle celui d'anciens projets indépendants qui ont évolué surement avec le temps, à l'image de Valheim.

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Un appel à la patience de la communauté

Face aux interrogations légitimes des joueurs sur les serveurs communautaires, Kraken Express a tenu à rassurer son public. Le studio rappelle qu'il a déjà fait ses preuves lors du lancement de l'accès anticipé et demande à nouveau la confiance de sa communauté.

Il y a quelque temps, nous vous avons demandé de nous faire confiance pour la préparation du jeu, et vous l'avez fait. Il est maintenant sûr de dire que cela en valait la peine. Ayez foi en nous une fois de plus, et nous ferons en sorte que l'attente en vaille la peine.

Les développeurs soulignent qu'ils travaillent d'arrache-pied et n'ont pas l'intention de ralentir le rythme. La création de nouvelles fonctionnalités exige un temps précieux, et cette pause de six mois semble être le prix à payer pour garantir un avenir radieux à cette aventure maritime. Ce temps permettra à certains de basculer sur d'autres jeux, dans une période où nous sommes envahis de nouvelles productions.

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Pour finir, rappelons que Windrose est disponible sur PC, en accès anticipé. Vous pouvez retrouver nos guides du jeu de pirates, notamment sur comment obtenir et fabriquer de la Poudre à canon, mais aussi obtenir de l'aide par le biais de la carte interactive.