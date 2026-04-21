Windrose : Comment obtenir et fabriquer de la Poudre à canon maison ?

La poudre à canon est une ressource vitale dans Windrose pour quiconque souhaite troquer son épée contre la puissance de feu des mousquets et tromblons. Nous vous expliquons donc comment en obtenir rapidement.

Même si le combat à distance n'est pas le plus efficace, il est toujours utile d'avoir de quoi se défendre grâce à son arme à feu. Cependant, vous devrez obligatoirement posséder de la poudre à canon maison, en plus de balles, laquelle est l'une des ressources les plus complexes à obtenir et à produire en début de partie. Entre l'exploration des camps retranchés et la nécessité d'outils de haut niveau, voici la marche à suivre pour avoir de la poudre à canon dans Windrose.

Où trouver de la poudre à canon en début de partie ?

Durant les premières heures de jeu, la fabrication vous sera inaccessible. Votre survie dépendra donc du pillage. La poudre à canon se trouve principalement dans les coffres et les caches de ravitaillement situés dans les camps de pirates de Barbe Noire. Ces zones sont disséminées sur les îles entourant la zone de départ. Il est donc impératif d'avoir suivi la trame principale ou d'avoir explorer avant d'espérer mettre la main sur la poudre de canon maison dans Windrose.







Pour optimiser vos recherches, fiez-vous aux icônes « ? » sur votre carte. Ces points d'intérêt cachent souvent des ruines anciennes ou des camps fortifiés. S'il n'est pas possible de farmer la ressource dans les coffres, puisqu'elle n'apparaît pas, vous allez pouvoir en récupérer quelques unités en tuant les pirates présents sur ces camps, qui respawn environ toutes les deux heures, en attendant de pouvoir crafter votre propre poudre à canon.

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Fabriquer sa propre poudre à canon

Pour produire votre propre poudre à canon maison, vous devrez attendre d'avoir accès au biome des Foothills (les contreforts). L'accès à cette zone est verrouillé par un obstacle de taille puisque vous devez impérativement vaincre Thomas, la menace côtière.



Une fois ce boss terrassé, la chaîne de production se met en place :

Le minerai de fer : Récoltez du fer pour fabriquer une pioche en fer.

Récoltez du fer pour fabriquer une pioche en fer. Le soufre : Utilisez votre nouvelle pioche en fer dans les Foothills pour miner les dépôts de soufre.

Utilisez votre nouvelle pioche en fer dans les Foothills pour miner les dépôts de soufre. Le broyeur : Construisez cette station de travail spécifique en utilisant vos lingots de fer.

Pour confectionner une unité de poudre, vous devrez combiner 25 unités de cendres et 25 unités de soufre au broyeur. Les cendres sont un sous-produit facile à obtenir lors de la création de charbon de bois et vous en aurez probablement des centaines en stock d'ici là.

Comment utiliser efficacement vos munitions ?

Posséder de la poudre est une chose, mais elle est inutile sans projectiles. Dans Windrose, votre inventaire doit contenir à la fois de la poudre et des balles pour que vos armes à feu fonctionnent. Si l'un des deux composants manque, un message d'erreur s'affichera lors de la tentative de tir.



Les balles peuvent être fabriquées à l'établi. Votre progression technologique vous permettra de passer des balles de pierre rudimentaires aux balles de cuivre, puis de fer, augmentant ainsi drastiquement vos dégâts balistiques. En cas de pénurie de plomb ou de fer, n'oubliez pas que les perles ramassées sur les plages peuvent également servir de substitut pour vos premiers tirs.