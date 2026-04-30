Windrose : Patch du 30 avril, les détails

Les développeurs de Windrose viennent de lancer une nouvelle mise à jour ce 30 avril, laquelle corrige de nombreux soucis.

Disponible depuis environ deux semaines, Windrose a su séduire plus d'un million de joueurs, lesquels ont pu voguer sur les eaux tumultueuses et prendre par à une multitude de batailles navales. Toutefois, tout n'est pas parfait et plusieurs problèmes ont gâché l'expérience des joueurs. C'est pourquoi Kraken Express vient de lancer un nouveau correctif, qui résout pas mal de soucis. Néanmoins, n'attendez pas de contenu important, lequel n'arrivera pas avant plusieurs mois, comme expliqué par les développeurs.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour de Windrose du 30 avril ci-dessous.

Patch notes Windrose du 30 avril Points importants Ajout d'un nouveau paramètre : Forcer la connexion relais. Ne fonctionne pas avec les connexions IP directes. Parfois, les joueurs ne peuvent pas se connecter directement aux parties de leurs amis car le trafic P2P est bloqué. Cette option force l'utilisation de nos serveurs relais au lieu d'une connexion P2P directe, ce qui peut améliorer la stabilité au prix d'une latence (ping) plus élevée.

Correction d'un bug qui causait des problèmes de connexion pour les joueurs ayant des noms d'utilisateur Windows non-anglais.

Correction de l'utilisation inutile du processeur sur les serveurs et clients inactifs.

Réduction de l'utilisation du disque pendant le jeu.

Plusieurs améliorations des performances du navire lors de l'hébergement d'un serveur.

Correction d'un crash rare causé par des identifiants d'emplacements d'inventaire invalides.

Correction d'un crash qui survenait lors de l'élimination de Noyés avec les canons du navire.

Réduction générale des prix pour une grande variété de pièces de construction. Nouveautés Ajout d'environ 40 pièces murales triangulaires manquantes pour divers angles de toit.

Ajout de 3 pièces de sol triangulaires manquantes pour différents ensembles de construction.

Ajout de 4 nouvelles variantes de lits de semences.

Ajout de nouveaux effets sonores lorsque les cultures passent d'une étape de croissance à l'autre.

Ajout de nouveaux sons pour la récolte des plantes matures dans votre ferme.

Ajout de signaux sonores pour les attaques à distance des Noyés ; ils crient désormais avant de lancer un projectile.

Ajout de nouveaux effets visuels lors de la transition des étapes de croissance des cultures.

Ajout de nouveaux effets visuels pour la récolte des plantes matures.

La piste musicale d'ambiance du feu de joie a été prolongée de 3 minutes.

La piste d'ambiance de voyage en mer a été prolongée de 40 secondes. Interface Correction des saccades liées à la FrameGen lors de la fermeture de l'inventaire ou de la carte.

Correction d'un pic de mémoire vidéo (VRAM) lors de l'ouverture de certaines fenêtres d'interface.

La station de désassemblage n'affiche plus les objets équipés dans la liste.

Les marqueurs de voyage rapide apparaissent désormais sur la couche supérieure de la carte lorsqu'ils sont disponibles.

Correction des problèmes de réattribution des touches O et L.

Les touches fléchées ne font plus tourner la caméra du personnage.

L'inversion de la souris affecte désormais correctement les commandes du navire et des batteries de canons.

Les paramètres de sensibilité affectent désormais correctement la visée avec les armes à distance.

Le tag "[Progression de quête partagée]" n'apparaîtra plus dans le journal si le paramètre de progression partagée est désactivé.

Ajout de la réattribution des touches pour plus d'actions : interactions secondaires, gestion d'inventaire, bascule du HUD, etc.

Les commandes des armes à feu à deux mains peuvent désormais être réattribuées également.

La bascule "Masquer l'UI" ne cache plus que le HUD et n'affecte plus l'inventaire, le journal ou les autres menus.

Ajout d'un paramètre dédié pour ajuster les zones de sécurité pour les écrans larges.

Correction d'un bug où les paramètres pouvaient changer de valeur même s'ils n'étaient pas directement survolés par le curseur de la manette.

Correction d'un problème d'attribution pour les lettres accentuées.

Amélioration de la prise en charge des lettres accentuées dans les noms de joueurs et de navires. Nous travaillons sur l'extension de notre police personnalisée pour supporter nativement plus de langues prochainement. Correctifs et améliorations Construction & Terraformage Les auvents décoratifs comptent désormais comme des toits pour les exigences des stations d'artisanat.

Correction des cas où creuser sous un arbre pouvait le faire "flotter dans les airs".

Correction d'un bug qui permettait de creuser sous les souches de Divi ou certains arbres dans les marécages.

Correction de l'outil d'aplanissement de la pelle, il utilise désormais correctement le sol sous les pieds du personnage comme base.

L'intégrité du bâtiment se recalcule désormais correctement si un objet destructible utilisé comme support est détruit.

Correction d'un bug qui faisait léviter légèrement les sculptures de crocodile.

Correction des problèmes de chevauchement avec les escaliers en acajou de 26 degrés.

Correction des problèmes d'accroche pour les coins de toit de 26 degrés de l'ensemble Survivant de la Jungle.

Correction des problèmes de collision pour les rambardes de 26 et 45 degrés, elles peuvent désormais être placées correctement sur les fondations et les sols.

Correction des collisions des piliers carrés (les structures existantes construites par les joueurs ne devraient pas être affectées).

Correction du décalage visuel des piliers de jetée (les structures existantes ne devraient pas être affectées).

Le feu de signalisation a désormais le bon paramètre de collision (vous pouvez maintenant marcher dessus).

Les jeunes arbres peuvent désormais être plantés avec une densité plus élevée (réduction de l'espacement requis).

Le feu de signalisation partage désormais le bonus de Confort avec les autres entités liées au feu. Les décorations de jetée offrent désormais correctement leur propre bonus de Confort.

Correction d'un bug qui rendait occasionnellement certains blocs de construction indestructibles. Autres corrections de bugs et améliorations Amélioration du taux de drop de la Bile Souillée.

Le taux de drop du bois dur a augmenté d'environ 20 %.

Le démantèlement de navire nécessite désormais que le joueur ait assez d'espace d'inventaire (ou un coffre à proximité) pour stocker toutes les ressources rendues, évitant ainsi la perte d'objets.

Correction de l'animation du combo de la deuxième frappe du sanglier : elle a désormais une annonce plus claire mais une portée plus longue. Soyez prudents !

Correction de l'effet de saignement du Loup Alpha, il s'applique désormais correctement uniquement à la fin de la saisie.

Les dégâts de saignement n'affecteront plus les joueurs pendant qu'ils sont saisis.

Correction d'un bug visuel avec l'effet "En sous-nombre" lorsqu'il est actif.

Correction d'un bug où le bonus de dégâts "Attaque Spéciale" sur les bijoux ne fonctionnait pas ; il s'applique désormais correctement à toutes les attaques [F].

Correction de l'atout de Rosalinda Mercer : les 30 % de chance de déclenchement sur un élixir violet donnent désormais correctement un élixir violet au lieu d'un bleu.

Correction d'un bug qui pouvait causer une téléportation en sautant par-dessus un arbre en croissance.

Correction de plusieurs bugs de réapparition de minerais, les minerais devraient désormais toujours réapparaître correctement.

Faire défiler les chants de marins résultera désormais toujours en une chanson différente.

Correction de plusieurs problèmes audio lors de l'utilisation de la caméra F sur un navire.

Les répliques de l'équipage du navire peuvent désormais être entendues même en utilisant la caméra F.

Les armes sont désormais correctement retirées si le joueur enlève le sac à dos qui les contient.

Correction de plusieurs animations d'interaction avec le navire qui faisaient passer les marins à travers les objets.

Correction des bugs de chevauchement de vêtements lors de l'interaction avec les haubans d'un navire.

La quête pour aborder l'"Insubmersible" peut désormais être terminée même si le joueur reste sur le pont de son propre navire pendant l'abordage.

Correction d'un problème qui faisait que Jim Godart générait des copies supplémentaires de lui-même.

Correction d'une erreur rare dans les quêtes de batailles navales qui survenait si un joueur quittait le jeu en plein combat.

Correction d'un bug dans la quête "Reliques oubliées" causé par la réception des trois messages muraux d'une seule ruine (les marqueurs excédentaires disparaîtront désormais).

Correction d'une bulle d'aide incorrecte pour les Cavernes de Fer dans les Contreforts ; elle n'affichera plus d'XP. Améliorations visuelles Correction des visuels déformés pour plusieurs armes avec les paramètres graphiques bas.

L'herbe ne sera plus supprimée lors de la plantation d'arbres ou d'arbustes.

L'herbe ne sera plus supprimée sous les pontons et les quais.

Mise à jour du modèle et des textures du Trophée de Tête de Loup.

Correction des visuels de la cheminée.

Correction des textures des murs en argile.

Légère mise à jour des visuels du fondeur.

Correction des visuels des pousses de haricots, les vignes devraient désormais s'attacher correctement aux supports en bois.

Amélioration de la visibilité des poutres décoratives pour les ensembles de l'Ancien Monde et de la Tribu Perdue.

Pour finir, rappelons que Windrose est disponible sur PC, en accès anticipé. Vous pouvez retrouver nos guides du jeu de pirates, notamment sur comment obtenir et fabriquer de la Poudre à canon, mais aussi comment recharger votre lampe.