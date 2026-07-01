Windrose en dit plus sur sa première mise à jour de contenu

Quelques mois après un lancement remarqué en accès anticipé, le jeu de survie pirate Windrose dévoile sa première mise à jour majeure. Nommée Ashlands, cette extension promet d'enrichir considérablement l'aventure avec une nouvelle région volcanique, des navires inédits et une refonte des mécaniques navales.

Le studio Kraken Express vient de lever le voile sur les futurs contenus de Windrose, son jeu de survie en monde ouvert sur le thème de la piraterie. Sorti en accès anticipé mi-avril, le titre a su se faire une place de choix dans un secteur très concurrentiel. Les développeurs ont récemment publié une longue publication sur Steam pour détailler la première grande mise à jour de contenu, sobrement baptisée Ashlands, qui avait été évoquée peu après la sortie.

Une trame narrative étoffée et un biome inhospitalier

L'une des priorités de cette mise à jour est d'approfondir l'histoire du jeu. Les quêtes principales et secondaires vont bénéficier d'une extension significative, introduisant de nouvelles factions avec leurs propres ambitions. Les joueurs poursuivront leur traque des fragments d'Obols, cette fois-ci cachés dans les vestiges d'une ancienne colonie espagnole. Cette quête les mènera directement vers les Terres de cendres, le fameux biome Ashlands.











Cette quatrième région inédite porte les stigmates de violentes éruptions volcaniques. Les explorateurs devront s'y aventurer pour dénicher des reliques enfouies sous les cendres, tout en affrontant de nouveaux ennemis et un boss redoutable. Les développeurs promettent également de nouvelles ressources, des recettes inédites et des variantes d'armes et d'armures pour récompenser les plus courageux. Point important pour celles et ceux qui ont déjà bien avancé, la progression actuelle sera conservée lors du déploiement de la mise à jour.

Des chantiers navals et des bases repensés

Conscient du potentiel créatif de sa communauté, le studio a décidé d'enrichir le système de construction de bases. De nombreuses décorations et de nouvelles pièces structurelles feront leur apparition, accompagnées de diverses améliorations du confort de jeu. Le système de PNJ présents dans les camps, très apprécié par les joueurs, sera lui aussi développé.

Cependant, c'est sur la navigation que les attentes sont les plus fortes. L'équipe de développement reconnaît d'ailleurs que ce secteur nécessite des ajustements majeurs.

Nous sentons que notre gameplay naval a une grande marge de progression, et nous avons des tonnes d'idées et de requêtes de votre part sur lesquelles nous appuyer.

Pour répondre à ces demandes, la mise à jour Ashlands introduira de nouvelles classes de navires et améliorera le comportement de l'intelligence artificielle des bateaux ennemis dans Windrose. Ces derniers navigueront de manière plus naturelle, notamment en formation. Les combats maritimes recevront également une attention toute particulière pour devenir plus profonds et engageants.

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Enfin, les développeurs étudient l'intégration de l'influence du vent sur la navigation, une fonctionnalité très réclamée. Ils précisent toutefois que Windrose doit rester une aventure accessible et amusante, écartant ainsi l'idée d'une simulation pure et dure. Pour couronner le tout, la collection de chants de marins sera considérablement élargie, promettant de belles heures de navigation en musique.

Pour finir, rappelons qu'il est disponible sur PC, en accès anticipé. Vous pouvez retrouver nos guides du jeu de pirates, notamment sur comment obtenir et fabriquer de la Poudre à canon, mais aussi comment recharger votre lampe.