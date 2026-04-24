Windrose : Comment obtenir des clous ?

Ressource élémentaire mais ô combien précieuse, le clou pourrait vite vous manquer dans Windrose. De la construction de vos premiers coffres à la réparation de votre navire, découvrez comment ne jamais tomber à court de métal pour vos fixations.

Dans Windrose, les clous ne sont pas la ressource la plus demandée, ni difficile à obtenir, mais en avoir sur soi est toujours un luxe non négligeable. Vous pourrez notamment crafter des coffres plus grands, idéal pour mieux organiser votre base, mais vous en aurez aussi besoin dans l'une des missions de l'histoire principale. C'est pourquoi nous vous expliquons comment avoir facilement des clous dans Windrose.

La méthode de récupération

Pour vos premières minutes de jeu, la solution la plus rapide et économique consiste à longer les côtes. Les rivages des premières îles sont jonchés d'épaves de navires. Armé de votre hache, brisez ces débris pour en extraire du bois et une poignée de clous. C'est une excellente introduction qui ne coûte rien, mais ne vous y trompez pas, cette méthode est une solution de secours. Elle suffit à peine à fabriquer vos premiers rangements et devient vite obsolète dès que vous commencez à bâtir sérieusement.





Crafter ses propres clous dans Windrose

Pour passer à l'échelle supérieure, vous devez impérativement utiliser votre établi. La production de clous dépend directement de votre capacité à miner et à fondre des lingots. Notez que le rendement varie drastiquement selon le métal utilisé :

Le Lingot de Cuivre : C'est votre point de départ. Un lingot de cuivre produit 5 clous. Étant donné l'abondance du minerai sur l'île de départ, c'est idéal pour vos premiers coffres de stockage.

C'est votre point de départ. Un lingot de cuivre produit 5 clous. Étant donné l'abondance du minerai sur l'île de départ, c'est idéal pour vos premiers coffres de stockage. Le Lingot de Fer : Le véritable moteur de votre économie. Un lingot de fer génère 10 clous, doublant ainsi votre productivité. L'accès au fer marque votre entrée dans le milieu de jeu et nécessite une pioche adaptée ainsi qu'une exploration vers des îles plus dangereuses.

Durant de très nombreuses heures, vous pourrez profiter du cuivre pour fabriquer vos clous, et notamment la quête qui vous demander d'obtenir un navire plus grand, ce qui vous amènera à en réparer un, moyennant 20 clous.

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Outre les coffres et cette mission, sachez que chaque amélioration de votre base ou élément de décoration augmentant votre confort vous demandera un tribut en clous. Mieux vaut donc en avoir en stock et miner assez souvent du cuivre pour ne pas prendre de retard.