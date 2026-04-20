Windrose : Tout savoir sur le temps de respawn des ressources et des minerais

Optimisez vos sessions de farm dans Windrose grâce à notre guide complet sur la réapparition des ressources. Découvrez les délais précis pour le cuivre, le fer, les végétaux et les ennemis afin de ne jamais manquer de composants essentiels pour votre survie.

Survivre dans l'environnement de Windrose est un défi de chaque instant. Entre les attaques de sangliers sauvages et les différents besoins, ou les autres ennemis, chaque ressource récoltée peut faire la différence entre la progression et la mort. Le minerai, en particulier, constitue la clé de voûte de votre évolution technologique. Mais une question brûle les lèvres de tous les aventuriers : les gisements de cuivre et de fer réapparaissent-ils une fois épuisés ? La réponse est positive, mais elle demande une certaine planification pour être exploitée efficacement.

Le fonctionnement du respawn des minerais et objets de fouille



Si vous espériez voir les filons de minerais repousser sous vos yeux après quelques minutes de patience, il va falloir revoir vos plans. Dans Windrose, le système de réapparition est plus complexe qu'un simple compte à rebours visuel. Selon les dernières observations de la communauté et les données de jeu, les minerais suivent un cycle de rotation assez long.

Minerais (Cuivre, Fer, etc.) → Ces ressources réapparaissent toutes les 6 heures de temps de jeu réel.

Ces ressources réapparaissent toutes les 6 heures de temps de jeu réel. Paniers et ballots de marchandises → Tout comme les minerais, ces contenants de ressources éparpillés dans le monde suivent un cycle de 6 heures.

À lire également Cuivre Windrose : Comment en obtenir et faire des lingots de cuivre ?

Délais de réapparition pour la flore et les ennemis

Il est important de noter que certains facteurs, comme la proximité de votre campement, pourraient influencer ces variables. Pour maximiser votre efficacité, nous vous conseillons de marquer les gisements importants sur votre carte et de créer une route de farm que vous ne visiterez qu'une à deux fois par session prolongée.



Toutes les ressources ne sont pas logées à la même enseigne. Si les métaux demandent de la patience, les ressources consommables et les menaces environnementales reviennent beaucoup plus rapidement dans l'univers du jeu. Cela permet notamment de maintenir un stock de nourriture constant pour vos expéditions.



Voici les délais constatés pour les autres éléments du monde :

Végétaux → Ces ressources vitales pour la cuisine et les buffs réapparaissent toutes les 2 heures.

Ces ressources vitales pour la cuisine et les buffs réapparaissent toutes les 2 heures. Monstres et Créatures → Les ennemis que vous éliminez reviennent occuper leurs zones toutes les 2 heures également.

Les ennemis que vous éliminez reviennent occuper leurs zones toutes les 2 heures également. Arbres → Attention, contrairement au reste du monde, les arbres ne réapparaissent pas une fois coupés. Gérez votre déforestation avec parcimonie pour ne pas épuiser vos réserves de bois locales.

Ce dernier point s'explique notamment par la possibilité de planter vos propres graines d'arbres.



À lire également Windrose : Comment débloquer et utiliser le voyage rapide

Notez aussi que Windrose est actuellement disponible en accès anticipé. De fait, les informations présentes ci-dessus pourraient être amenées à évoluer au fil du temps, auquel cas nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.