Windrose : Comment recharger votre lampe ?

Découvrez comment récupérer votre première lampe dans Windrose, comment obtenir de la graisse animale pour la recharger et nos astuces pour ne jamais tomber en panne de lumière dans les profondeurs des grottes.

L'exploration des points d'intérêt dans Windrose, notamment celle de caves sombres, peut vite devenir un calvaire sans source de lumière. Pour éviter de passer à côté de butins précieux ou de trébucher dans le noir, obtenir une lampe doit être l'une de vos priorités dès le début de l'aventure. Heureusement, le jeu permet d'en récupérer une très rapidement, ce qui débloque par la même occasion sa recette de fabrication à l'établi.

Où trouver votre première lampe dans Windrose ?

Vous pouvez obtenir une lampe presque immédiatement après votre arrivée sur la première île, dans la zone de la jungle. Pour cela, dirigez-vous vers l'est jusqu'au point d'intérêt nommé Reste de pirate. C'est ici aussi que vous débloquerez la quête Quinze hommes sur le coffre d'un mort.

Près d'une embarcation, vous trouverez un coffre décrépit. En le fouillant, vous ramasserez la précieuse lampe, mais aussi une arme et le croquis qui lance la quête secondaire évoquée plus haut. Le simple fait de ramasser cet objet débloque automatiquement la possibilité d'en fabriquer de nouvelles plus tard, une sécurité indispensable si vous venez à égarer votre équipement de base.

Comment recharger la lampe avec de la graisse animale ?

Une fois la lampe en votre possession, vous remarquerez une barre vide sur son icône, signe qu'elle n'a plus de combustible. Dans Windrose, l'huile de lanterne s'obtient à partir de la graisse animale. Voici la marche à suivre pour faire le plein et ne jamais finir à tâtons, que ce soit pour récupérer du cuivre ou n'importe quelle autre activité :

Chassez des sangliers qui rôdent librement sur l'île, qui permettent d'obtenir de la graisse animale.

qui rôdent librement sur l'île, qui permettent d'obtenir de la graisse animale. Accédez à l'établi et ouvrez le menu avec la touche d'interaction.

Basculez sur l'onglet Réparation pour accéder au sous-menu « Réapprovisionner / Réparer » . C'est ici, et non dans le menu de craft classique, que vous pourrez remplir votre lampe.

pour accéder au sous-menu . C'est ici, et non dans le menu de craft classique, que vous pourrez remplir votre lampe. Il faut compter environ 3 unités de graisse animale pour recharger totalement une lampe vide à 100 %.





Notez que les lampes se déchargent assez vite, et si vous avez pour objectif d'aller miner des ressources, mieux vaut avoir deux ou trois lampes sur soi. Cela vous évitera de tomber à court d'éclairage, puisque comme vous l'aurez remarqué, nous ne voyons rien dans l'obscurité des grottes de Windrose.

Pour finir, rappelons que Windrose est disponible sur PC, en accès anticipé. Vous pouvez retrouver nos guides, notamment sur comment obtenir et fabriquer de la Poudre à canon, mais aussi obtenir de l'aide par le biais de la carte interactive.