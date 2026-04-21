Windrose : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Windrose peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Windrose est un jeu de survie en monde ouvert. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver telle ou telle ressources ou point d'intérêt puisque le monde est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Windrose.

Carte interactive de Windrose

Comme nous vous le disions, Windrose regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit la recherche de minerai, d'autres ressources, ou de points d'intérêt. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression ou demandées pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive Windrose est évidemment la bienvenue.

Meilleure carte interactive de Windrose → windrose.tools ou windrose.gaming.tools

Grâce à ces deux cartes, qui vous proposent toutes les îles de Windrose, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur ces map interactives, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, et surtout préciser sa seed, étant donné que chaque monde est différent, notamment au niveau de la disposition des îles. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers ces cartes interactives de Windrose, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran pour la première carte. La seconde affiche directement les points importants de chaque île et les différentes quêtes.



En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques, vous pouvez utiliser ces cartes interactives de Windrose, lesquelles restent les plus complètes et pratiques à l'heure actuelle.













Windrose est disponible sur PC, en accès anticipé. Vous pouvez retrouver nos guides, notamment sur comment obtenir et fabriquer de la Poudre à canon, mais aussi tout savoir des temps de respawn des différentes ressources.