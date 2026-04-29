Windrose promet de conserver toute votre progression jusqu'à la version finale

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 avril 2026 à 15h42
Les joueurs de jeux de survie en accès anticipé connaissent bien la peur de perdre leur progression. Pour rassurer sa communauté, le studio Kraken Express a clarifié sa position sur les réinitialisations de serveurs pour Windrose, promettant de tout faire pour épargner les sauvegardes jusqu'au lancement définitif.
Windrose promet de conserver toute votre progression jusqu'à la version finale

Les jeux de survie en accès anticipé peuvent s'avérer impitoyables pour les joueurs, et pas seulement à cause des monstres sanguinaires qui peuplent leurs mondes. Au fil des correctifs et des mises à jour déployés sur plusieurs années de développement, les conséquences techniques peuvent parfois être dramatiques. Sauvegardes corrompues, objets volatilisés, bases écrasées par une modification du terrain ou réinitialisations complètes des serveurs sont des fléaux bien connus qui forcent souvent la communauté à repartir de zéro. Cela ruine des dizaines d'heures d'investissement personnel et d'efforts collectifs. Windrose devrait y échapper.

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Une promesse forte pour les bâtisseurs

Face à ce constat amer, Windrose, le nouveau jeu de survie très en vogue, souhaite se démarquer. Ses créateurs, le studio Kraken Express, ont tenu à rassurer les joueurs qui se lancent dans cette aventure pirate. Sur la longue route qui mène à la version finale du jeu, il ne devrait pas y avoir de perte de progression.

Nous l'avons déjà dit, mais il semble utile de le répéter : aucune réinitialisation n'est prévue.

C'est ce qu'a récemment indiqué le studio sur son serveur Discord officiel. L'équipe de développement affirme faire de son mieux sur le plan technique pour que toutes les futures mises à jour permettent de conserver les avancées intactes jusqu'au déploiement de la version finale.

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La prudence reste de mise en accès anticipé

Toutefois, le titre demeure en accès anticipé, une phase par nature instable. Conscient des réalités techniques, le développeur a rapidement nuancé son propos.

Bien sûr, un accident est vite arrivé, mais notre plan, nos intentions et notre implémentation actuelle du jeu font que nous pouvons déployer des mises à jour majeures tout en conservant la progression et les mondes de chacun.

Kraken Express souligne que ce problème récurrent des jeux de survie a été identifié dès le début du projet et pris en compte dans l'architecture même de Windrose. Une nouvelle plutôt rassurante pour les habitués du genre, qui doivent souvent relancer une nouvelle partie après une mise à jour majeure. Dans tous les cas, la première de ce genre n'arrivera pas de sitôt dans Windrose.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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