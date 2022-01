Comment jouer à Vampire Survivors sur téléphone Android et iOS ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

a très vite su séduire les joueurs, et ce, pour de nombreuses raisons. Son gameplay, minimaliste, mais accessible, et le principe même du titre lui permettent de truster les premières places des jeux les plus joués sur Steam, et d'attirer l'attention d'autres joueurs, qui ont, eux aussi, tenté l'expérience. Malheureusement,n'est, à ce stade, disponible que sur PC, par le biais de Steam.Comme vous le savez peut-être, avant de sortir en version finale, poncle nous avait proposé une version, jouable gratuitement et directement via un navigateur web. C'est cette version qui permet d'y jouer gratuitement sur PC , mais aussi sur mobile, comme vous l'aurez compris. En vous rendant sur le site ( poncle.itch.io ), via votre smartphone ou votre tablette, vous serez, normalement, en mesure de. Il vous suffit de cliquer sur « Rung Game » pour commencer à jouer.Bien entendu,. Bien que le gameplay ne soit pas poussé et que seules les touches directionnelles sont nécessaires, l'expérience sera tout de même amputée de sa prise en main facile et efficace, puisque vous devrez vous déplacer avec vos doigts. Vous perdrez donc en contrôle et en précision, mais si vous souhaitez, coûte que coûte,, c'est la seule possibilité, à ce jour. Il est cependant possible qu'une version mobile native arrive dans quelques mois, si poncle la juge utile et pertinente.Si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le développeur en achetant directementsur Steam , d'autant que le titre est voué à évoluer dans les mois à venir, étant donné qu'il est en état d'accès anticipé. En attendant, vous pouvez retrouver notre tier list des personnages , notre tier list des armes et un article expliquant comment obtenir des armes légendaires . Sachez également que vous pouvez débloquer un personnage secret , grâce à un code spécial.