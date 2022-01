Comment jouer gratuitement à Vampire Survivors ?

Depuis la mi-janvier 2022,fait parler de lui, notamment grâce à une mise en avant sur Twitch par certains créateurs de contenu. La communauté s'est très vite prise au jeu et a tenté l'expérience, permettant au titre développé par une seule personne, Luca Galante, de se hisser parmi les plus beaux succès Steam. Malgré son faible prix, puisqu'il est proposé pour la modique somme de 2,39 euros sur la plateforme de Valve,, avant de passer à l'achat.Avant de le sortir sur Steam, le 17 décembre 2021, Luca Galante avait mis à disposition, sur son site, une version du jeu, jouable gratuitement, directement sur un navigateur. Bien que cette version ne soit pas la dernière en date, elle permettra à n'importe qui de se faire un avis sur cette expérience addictive avant de l'acheter. Il vous suffit de vous rendre à cette adresse et de cliquer sur « Run Game » pour lancer une partie, en choisissant un personnage. Comme nous vous le disions, tous les objets ne pourront pas être débloqués, puisque la version proposée est la version 0.2.2, datant déjà d'il y a quelques semaines.Vous devrez ensuite combattre les vagues de mobs en tout genre et tenter d'obtenir le meilleur score, tout en faisant la meilleure combinaison possible d'armes et de sorts. Bien que simplet en apparence,est en réalité très poussé et complet dans son gameplay.Si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le développeur en achetant directementsur Steam , d'autant que le titre est voué à évoluer dans les mois à venir, étant donné qu'il est en état d'accès anticipé.