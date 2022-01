Vampire Survivors : Tier list des personnages

Tier list des meilleurs personnages Vampire Survivors

S+ Mortaccio S Arca Imelda A Antonio Gennaro Pasqualina Poe Porta B Exdash

Les meilleurs personnages Vampire Survivors en détails

Mortaccio Obtient plus de projectiles tous les 20 niveaux (max +3) Mortaccio possède, sans aucun doute, l'un des passifs les plus puissants du jeu. En effet, ce dernier lui permettra de récupérer un nouveau projectile tous les 20 niveaux. Bien entendu, il se peut qu'il ne soit pas évident à prendre en main sans avoir dépensé quelques pièces d'or dans les « Power Up » (Améliorations), mais il s'avèrera particulièrement puissant lorsque vous aurez un peu plus avancé dans le jeu. Pensez donc à acheter des améliorations avant de dépenser les 850 pièces d'or demandées pour obtenir le squelette Mortaccio.

Arca Ladonna Le temps de recharge des armes est réduit de 5 % tous les 10 niveaux (max -15 %) Arca débute son aventure en étant équipé de la « Fire Wand » (Baguette de feu), l'une des armes les plus intéressantes du jeu, tout en offrant une réduction passive de 15 % sur les temps de recharge des armes, une excellente statistique qui se ressentira dans les moments les plus difficiles. Bien que les débuts de partie pourront être, quelque peu, difficiles, au vu du caractère aléatoire des boules de feu, son passif saura compenser le tout.

Imelda Belpaese Gagne 10 % d'expérience en plus tous les 5 niveaux (max +30 %) Imelda démarre son aventure avec la « Magic Wand » (Baguette magique), laquelle attaque l'ennemi le plus proche. Bien que son arme soit intéressante, son passif vous permettra de récupérer de l'expérience bien plus rapidement, ce qui vous donnera la possibilité de créer votre build total à un niveau moindre.

Antonio Belpaese Les attaques infligent 10 % de dégâts supplémentaires tous les 10 niveaux (max +50 %) Le passif d'Antonio est particulièrement intéressant, étant donné que les dégâts qu'il infligera augmenteront au fur et mesure de la partie. Cependant, son arme de base, le « Whip » (Fouet), n'est clairement pas à son avantage et gâchera un slot d'arme…

Gennaro Belpaese +1 projectile permanent sur toutes les armes Le couteau utilisé par Gennaro est plutôt intéressant, bien que ce ne soit pas l'arme la plus puissante. Son passif le sera également, mais le nombre de projectiles n'évoluera pas en fonction de son niveau.

Pasqualina Belpaese Les projectiles deviennent 10 % plus rapides tous les 5 niveaux (max +30 %) Le Runetracer équipé par Pasqualina devient intéressant lorsqu'elle commence à être submergée par les ennemis. En effet, son arme transperce les créatures tout en rebondissant dans les coins de l'écran. De plus, son passif étant adéquat pour le Runetracer, les deux éléments se combineront parfaitement.

Poe Ratcho Rayon de ramassage permanent de +25 % et -30 points de vie Le vieillard, Poe, commence sa run en étant équipé d'un « Garlic » (Oignon), ce qui permettra de rendre le début de partie considérablement plus simple. Cependant, bien que son passif couplé au Garlic peuvent sembler intéressant, le milieu de partie s'avèrera un peu plus compliqué si vous le combinez pas avec un Pummarola.

Porta Ladonna Zone d'attaque permantente augmentée de 30 %. Commence avec un temps de rechargement temporairement réduit Porta démarre en étant équipé d'un « Lightning Ring » (Anneau de foudre), qui ne possède aucune évolution, en plus d'être éminemment difficile à utiliser en début de partie, étant donné que la foudre tape à des endroits aléatoires.

Exdash Exiviiq Au moins, ils ont de la chance Exdash Exiviiq , le personnage secret de Vampire Survivors, n'a été créé qu'à des fins de challenge. En effet, le fantôme voit l'entièreté des ses statistiques être revues à la baisse, bien que son manque cruel de puissance et de vitesse est compensé par une chance accrue.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti en décembre 2021,propose une expérience de survie avec un gameplay minimaliste et des éléments issus du genre Roguelite. Votre objectif sera simple puisqu'il faudra survivre le plus longtemps possible à des vagues de créatures et de boss de plus en plus puissants, en tentant d'obtenir le plus de pièces d'or et de gemmes possibles afin de faire évoluer votre personnage.Bien entendu, les différents personnages, tous dotés de passifs et d'armes différentes, auront des avantages et des inconvénients en fonction de votre progression dans le jeu et même dans une partie. Leur choix ne devra donc pas se faire à la légère et sans réelle réflexion. Cependant, au vu de la méta actuelle, certains de ces personnages s'avèrent êtreet par conséquent plus puissants et utiles que d'autres. Laprésente, ci-dessous, devrait vous aider à choisir les personnages idoines qui vous mèneront, sans aucun doute, vers une victoire méritée.N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par le développeur indépendant poncle, ladessoit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.