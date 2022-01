Vampire Survivors : Exdash, comment débloquer le personnage secret ?

Exdash Exiviiq, le personnage secret de Vampire Survivors

Comment débloquer Exdash sur Vampire Survivors ?

Rendez-vous sur l'écran de démarrage ou des crédits. Activez le mode QWERTY de votre clavier (avec le raccourci ALT + MAJ), si ce n'est pas déjà fait. Tapez rapidement le code « x)x1viia » (sans les guillemets) avec les touches des caractères spéciaux et non avec le pavé numérique. Un son devrait indiquer que l'opération a été effectuée avec succès.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans, différents personnages sont proposés aux joueurs afin de réaliser leur run, ces derniers offrant des compétences et statistiques qui leurs sont propres. Cependant, un personnage caché et secret, appelé, peut être récupérer après avoir effectué une petite manipulation. En effet, le développeur indépendant, Luca Galante, a eu l'idée de créer un personnage doté de pénalités et malus, afin de proposer aux joueurs une expérience bien plus difficile et contraignante qu'il n'y paraît.De ce fait,, prenant la forme d'un fantôme, sera moins rapide, moins puissant et l'ensemble des armes avec lesquelles il sera équipé seront bien moins efficaces… Malgré tout, il aura un bonus de +100 % de Chance et sera accompagné de l'oiseau « Ebony Wings », lequel attaquera les ennemis présents aux alentours.Si vous êtes en manque de challenge sur, ledevrait donc répondre à vos attentes. Afin de le débloquer, vous n'aurez qu'à suivre les quelques étapes indiquées ci-dessous.Pour rappel,est sorti le 17 décembre 2021 sur Steam, bien que son développeur ait proposé de nombreuses versions auparavant sur la page itch.io du projet.