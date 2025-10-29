Vampire Survivors lance sa mise à jour 1.14 comprenant un DLC Balatro et la coopération en ligne

La mise à jour 1.14 de Vampire Survivors débarque à point nommé pour Halloween, remplie de contenu gratuit, d'un crossover officiel avec Balatro, et d'un hommage revisité à Castlevania. Une véritable fête pour les fans, désormais disponibles sur PC, Xbox et PlayStation, avant une sortie Switch et Epic Games le 31 octobre.

La coopération en ligne fait enfin son entrée

Balatro s'invite dans Vampire Survivors avec le DLC Antichambre

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De nouvelles armes délirantes

Infernolatro, un compteur de points enflammé réduisant tout en cendres

Gros Michel, une pluie explosive de bananes

Fibonacci Seltzer, des jets en spirale destructeurs

Booster céleste, une orbite de planètes et fusées infligeant des dégâts proportionnels à votre richesse

Une nouvelle mécanique : les Survarots

Retour à Castlevania : l'hommage continue









PC Édition Standard → 3,39 € au lieu de 5 €, soit 32 % de réduction.



Le studio britannique poncle frappe fort avec cette mise à jour majeure qui combine nostalgie, nouveautés et second degré. Alors queest disponible pour seulement 4,99 € (avec une réduction de 30 % actuellement), il continue de s'enrichir sans jamais perdre son esprit décalé avec cette fois des ajouts ultra attendus, comme la coopération en ligne.C'est la nouveauté la plus attendue par la communauté,. Fini les sessions partagées sur un seul écran puisque chacun peut désormais explorer librement la carte, récolter de l'or et évoluer à son rythme.Après une bêta réussie cet été, la fonctionnalité est officiellement déployée sur, tandis que les versions Switch et Epic Games Store suivront le 31 octobre. Le mode mobile, lui, arrivera un peu plus tard.Pour lancer une partie, il suffit de sélectionner « En ligne » dans le menu principal, puis de créer ou rejoindre une salle à l'aide d'un code partagé. Une option simple, accessible, et redoutablement efficace pour multiplier les runs en équipe.Le crossover que personne n'attendait, mais que tout le monde voulait.devient réalité avec la mise à jour Antichambre, entièrement gratuite et disponible sur toutes les plateformes., le clown iconique du jeu de cartes, accompagné de ses comparses Canio, Chicot et Perkeo, chacun doté de capacités aussi loufoques que puissantes.Parmi les quatre nouvelles armes introduites, on retrouve :Le tout se déroule dans, une arène extra-dimensionnelle inspirée de l'interface de Balatro. Les joueurs y affrontent des clowns démoniaques et croisent un nouvel allié : lePrésentés comme une version expérimentale des cartes Arcana,, offrant différents bonus inspirés des personnages emblématiques du jeu. Une mécanique que poncle promet d'intégrer prochainement au jeu de base.Après le succès d'en 2024,etremettent le couvert avec une nouvelle extension gratuite pour tous les possesseurs du DLC.Cette mise à jour ajoute, etcomposées par l'équipe de la première collaboration. Un clin d'œil évident aux racines gothiques de la série, mais aussi un hommage vibrant aux fans qui continuent de nourrir la popularité du titre.De quoi relancer le titre pour quelques heures au moins, et se faire plaisir, encore et toujours. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur :