Vampire Survivors lance sa mise à jour 1.14 comprenant un DLC Balatro et la coopération en ligne

La mise à jour 1.14 de Vampire Survivors débarque à point nommé pour Halloween, remplie de contenu gratuit, d'un crossover officiel avec Balatro, et d'un hommage revisité à Castlevania. Une véritable fête pour les fans, désormais disponibles sur PC, Xbox et PlayStation, avant une sortie Switch et Epic Games le 31 octobre.
Le studio britannique poncle frappe fort avec cette mise à jour majeure qui combine nostalgie, nouveautés et second degré. Alors que Vampire Survivors
est disponible pour seulement 4,99 € (avec une réduction de 30 % actuellement), il continue de s'enrichir sans jamais perdre son esprit décalé avec cette fois des ajouts ultra attendus, comme la coopération en ligne.
La coopération en ligne fait enfin son entrée
C'est la nouveauté la plus attendue par la communauté, le mode coopératif en ligne permet désormais jusqu'à quatre joueurs de s'aventurer ensemble dans le chaos pixelisé de Vampire Survivors
. Fini les sessions partagées sur un seul écran puisque chacun peut désormais explorer librement la carte, récolter de l'or et évoluer à son rythme.
Après une bêta réussie cet été, la fonctionnalité est officiellement déployée sur Steam, Xbox et PlayStation
, tandis que les versions Switch et Epic Games Store suivront le 31 octobre. Le mode mobile, lui, arrivera un peu plus tard.
Pour lancer une partie, il suffit de sélectionner « En ligne » dans le menu principal, puis de créer ou rejoindre une salle à l'aide d'un code partagé. Une option simple, accessible, et redoutablement efficace pour multiplier les runs en équipe.
Balatro s'invite dans Vampire Survivors avec le DLC Antichambre
Le crossover que personne n'attendait, mais que tout le monde voulait. Vampire Survivors x Balatro
devient réalité avec la mise à jour Antichambre, entièrement gratuite et disponible sur toutes les plateformes. Les amoureux de Balatro peuvent désormais incarner Jimbo
, le clown iconique du jeu de cartes, accompagné de ses comparses Canio, Chicot et Perkeo, chacun doté de capacités aussi loufoques que puissantes.
De nouvelles armes délirantes
Parmi les quatre nouvelles armes introduites, on retrouve :
- Infernolatro, un compteur de points enflammé réduisant tout en cendres
- Gros Michel, une pluie explosive de bananes
- Fibonacci Seltzer, des jets en spirale destructeurs
- Booster céleste, une orbite de planètes et fusées infligeant des dégâts proportionnels à votre richesse
Le tout se déroule dans Antichambre
, une arène extra-dimensionnelle inspirée de l'interface de Balatro. Les joueurs y affrontent des clowns démoniaques et croisent un nouvel allié : le Saboteur extraterrestre
.
Une nouvelle mécanique : les Survarots
Présentés comme une version expérimentale des cartes Arcana, les Survarots introduisent une couche stratégique supplémentaire
, offrant différents bonus inspirés des personnages emblématiques du jeu. Une mécanique que poncle promet d'intégrer prochainement au jeu de base.
Retour à Castlevania : l'hommage continue
Après le succès d'Ode to Castlevania
en 2024, poncle
et KONAMI
remettent le couvert avec une nouvelle extension gratuite pour tous les possesseurs du DLC.
Cette mise à jour ajoute 16 nouveaux personnages
, 16 armes inédites
, et 12 musiques originales
composées par l'équipe de la première collaboration. Un clin d'œil évident aux racines gothiques de la série, mais aussi un hommage vibrant aux fans qui continuent de nourrir la popularité du titre.
De quoi relancer le titre pour quelques heures au moins, et se faire plaisir, encore et toujours. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire Instant Gaming
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