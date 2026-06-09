Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton s'annonce en partenariat avec le créateur de Vampire Survivors

Le studio derrière le phénomène Vampire Survivors s'attaque à l'univers de Jujutsu Kaisen. Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, ce nouveau titre multijoueur promet de révolutionner le genre avec des affrontements intenses. Prévu pour 2026, il sortira notamment sur la très attendue Nintendo Switch 2.

Le mariage inattendu entre les exorcistes et le style rétro

La première bande-annonce a permis de découvrir la direction artistique singulière du projet. Le studio de développement a choisi d'appliquer son célèbre style en pixel art, une esthétique rétro basée sur des carrés de couleur visibles, aux personnages emblématiques de la série. Le résultat offre un contraste visuel entre la noirceur des combats contre les fléaux et le charme des graphismes à l'ancienne.

Shueisha Games, dans son communiqué officiel, souligne d'ailleurs l'ambition de cette collaboration :

Ce titre représente la dernière œuvre de Poncle, se déroulant dans le monde de Jujutsu Kaisen et forgeant un genre entièrement nouveau.

Les joueurs pourront incarner plus d'une vingtaine de personnages issus de l'œuvre originale. Chaque combattant disposera de ses propres compétences et d'un style de jeu unique. De nouveaux héros pourront également être débloqués en remplissant des conditions spécifiques au fil des parties.

Un système de jeu pensé pour la compétition à plusieurs

Le titre introduit une variante compétitive appelée survivors royale, un genre où l'on doit résister à des milliers d'ennemis simultanément tout en essayant d'éliminer les autres participants. En outre, le jeu met l'accent sur les affrontements en ligne pouvant réunir jusqu'à huit joueurs tout en proposant un mode en solitaire.

Les attaques se déclenchant de manière automatique, toute la stratégie repose sur les déplacements et la gestion du timing. Les joueurs devront éliminer des vagues incessantes de monstres pour accumuler des points et monter en niveau. Une fois le cap des cent points atteint, il devient possible d'activer une règle additionnelle pour perturber ses adversaires. Enfin, l'affrontement culmine lors d'un duel final en un contre un entre les deux meilleurs survivants.











Des techniques iconiques pour renverser les combats

Au fil des affrontements, une jauge se remplit pour permettre le déclenchement de mouvements spéciaux. Les amateurs du manga retrouveront les fameuses extensions de territoire ou les rayons noirs capables de changer la dynamique d'une partie. Ces attaques de zone peuvent cibler directement les joueurs rivaux pour ajouter de la tension.

De plus, des boss redoutables feront leur apparition au milieu de l'arène. Cette mécanique transformera régulièrement le terrain en un chaos total entre exorcistes et esprits maudits. Le titre sera entièrement traduit en français à sa sortie.

Prix et disponibilité

Si le prix n'a pas encore été communiqué par l'éditeur nous savons d'ore et déjà que Le lancement de Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton est officiellement programmé pour 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series, mais également sur la Nintendo Switch 2.