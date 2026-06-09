Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton s'annonce en partenariat avec le créateur de Vampire Survivors

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 09 juin 2026 à 17h50
Le studio derrière le phénomène Vampire Survivors s'attaque à l'univers de Jujutsu Kaisen. Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, ce nouveau titre multijoueur promet de révolutionner le genre avec des affrontements intenses. Prévu pour 2026, il sortira notamment sur la très attendue Nintendo Switch 2.
Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton s'annonce en partenariat avec le créateur de Vampire Survivors

Le mariage inattendu entre les exorcistes et le style rétro

La première bande-annonce a permis de découvrir la direction artistique singulière du projet. Le studio de développement a choisi d'appliquer son célèbre style en pixel art, une esthétique rétro basée sur des carrés de couleur visibles, aux personnages emblématiques de la série. Le résultat offre un contraste visuel entre la noirceur des combats contre les fléaux et le charme des graphismes à l'ancienne.

Shueisha Games, dans son communiqué officiel, souligne d'ailleurs l'ambition de cette collaboration :

Ce titre représente la dernière œuvre de Poncle, se déroulant dans le monde de Jujutsu Kaisen et forgeant un genre entièrement nouveau.

Les joueurs pourront incarner plus d'une vingtaine de personnages issus de l'œuvre originale. Chaque combattant disposera de ses propres compétences et d'un style de jeu unique. De nouveaux héros pourront également être débloqués en remplissant des conditions spécifiques au fil des parties.

Miniature vidéo

Un système de jeu pensé pour la compétition à plusieurs

Le titre introduit une variante compétitive appelée survivors royale, un genre où l'on doit résister à des milliers d'ennemis simultanément tout en essayant d'éliminer les autres participants. En outre, le jeu met l'accent sur les affrontements en ligne pouvant réunir jusqu'à huit joueurs tout en proposant un mode en solitaire.

Les attaques se déclenchant de manière automatique, toute la stratégie repose sur les déplacements et la gestion du timing. Les joueurs devront éliminer des vagues incessantes de monstres pour accumuler des points et monter en niveau. Une fois le cap des cent points atteint, il devient possible d'activer une règle additionnelle pour perturber ses adversaires. Enfin, l'affrontement culmine lors d'un duel final en un contre un entre les deux meilleurs survivants.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Des techniques iconiques pour renverser les combats

Au fil des affrontements, une jauge se remplit pour permettre le déclenchement de mouvements spéciaux. Les amateurs du manga retrouveront les fameuses extensions de territoire ou les rayons noirs capables de changer la dynamique d'une partie. Ces attaques de zone peuvent cibler directement les joueurs rivaux pour ajouter de la tension.

De plus, des boss redoutables feront leur apparition au milieu de l'arène. Cette mécanique transformera régulièrement le terrain en un chaos total entre exorcistes et esprits maudits. Le titre sera entièrement traduit en français à sa sortie.

Prix et disponibilité

Si le prix n'a pas encore été communiqué par l'éditeur nous savons d'ore et déjà que Le lancement de Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton est officiellement programmé pour 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series, mais également sur la Nintendo Switch 2.

Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Le créateur de Vampire Survivors menace d'annuler sa collaboration avec Fortnite
Vampire Survivors 18 juin 2026

Le créateur de Vampire Survivors menace d'annuler sa collaboration avec Fortnite

Le studio Poncle, créateur de Vampire Survivors, remet en question sa collaboration avec Fortnite. En cause, la récente présentation d'Epic Games détaillant l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle générative pour concevoir ses environnements et personnages. Une décision saluée par les joueurs indépendants.
Vampire Survivors 2 : Le créateur laisse échapper un indice sur l'avenir
Vampire Survivors 26 novembre 2025

Vampire Survivors 2 : Le créateur laisse échapper un indice sur l'avenir

Le phénomène indépendant qui a conquis le monde s'apprête à grandir. Alors que des spin-offs sont prévus, le créateur Luca Galante a enfin brisé le silence concernant une véritable suite directe à Vampire Survivors. Les nouvelles sont prometteuses pour les fans de survie intense.
Vampire Survivors lance sa mise à jour 1.14 comprenant un DLC Balatro et la coopération en ligne
Vampire Survivors 29 octobre 2025

Vampire Survivors lance sa mise à jour 1.14 comprenant un DLC Balatro et la coopération en ligne

La mise à jour 1.14 de Vampire Survivors débarque à point nommé pour Halloween, remplie de contenu gratuit, d'un crossover officiel avec Balatro, et d'un hommage revisité à Castlevania. Une véritable fête pour les fans, désormais disponibles sur PC, Xbox et PlayStation, avant une sortie Switch et Epic Games le 31 octobre.

commentaire (0)