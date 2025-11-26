Vampire Survivors 2 : Le créateur laisse échapper un indice sur l'avenir

Le phénomène indépendant qui a conquis le monde s'apprête à grandir. Alors que des spin-offs sont prévus, le créateur Luca Galante a enfin brisé le silence concernant une véritable suite directe à Vampire Survivors. Les nouvelles sont prometteuses pour les fans de survie intense.
Depuis son arrivée fracassante en 2022, Vampire Survivors
n'est pas seulement devenu l'un des jeux indépendants les plus populaires de la décennie, il a littéralement redéfini les codes du genre et a été une véritable inspiration pour d'autres. Après avoir enchaîné les extensions et les collaborations prestigieuses avec des licences comme Castlevania, Among Us ou plus récemment Balatro
, le titre de Poncle semblait destiné à évoluer
. L'univers du jeu va s'étendre bien au-delà de ses frontières actuelles.
Une distinction claire entre spin-off et suite
Le créateur du jeu, Luca Galante, a profité d'une interview accordée à Xbox Wire
pour clarifier la feuille de route du studio. Il a tenu à souligner une nuance importante concernant l'annonce récente de Vampire Crawlers. Ce nouveau titre, prévu provisoirement pour 2026, ne doit pas être confondu avec une suite officielle
. Il s'agit d'un deckbuilder roguelike, conçu comme le premier d'une série de projets dérivés que le studio souhaite explorer à l'avenir
. L'ambition est claire : appliquer la philosophie de design de Poncle à d'autres genres existants.
Luca Galante a détaillé sa vision pour l'avenir de la franchise, insistant sur les piliers qui font le succès de ses productions, tout en lâchant une information cruciale concernant un potentiel second opus canonique :
C'est simplement un spin-off de Vampire Survivors et, espérons-le, le premier d'une longue série ! L'idée consiste à reprendre certains des piliers fondamentaux derrière le développement de VS et à les appliquer à des genres existants. Je parle d'accessibilité, d'immédiateté, de prix abordable, de rejouabilité… et de choses qui brillent. Beaucoup de choses qui brillent ! Concernant une véritable suite à Vampire Survivors, quelque chose est effectivement en développement, mais nous n'en parlons pas encore.
Un succès commercial qui appelle une suite
Cette déclaration est ce qui se rapproche le plus d'une confirmation officielle sans en être une annonce formelle. Il n'est d'ailleurs pas surprenant que Vampire Survivors 2 soit dans les cartons
. Malgré un prix de vente dérisoire avoisinant les 5 euros, le jeu original a généré des dizaines de millions de dollars et a donné naissance à un tout nouveau sous-genre que de nombreux studios tentent désormais d'émuler. La demande pour une suite est donc extrêmement forte et constituerait un nouveau succès monumental pour Poncle
.
En attendant d'en savoir plus sur cette mystérieuse suite, les joueurs pourront se tourner vers Vampire Crawlers
. Ce spin-off est actuellement en développement pour PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC pour l'année prochaine, avec une sortie prévue directement dans le Xbox Game Pass.
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