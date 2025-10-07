Vampire Survivors annonce enfin un mode très attendu, pour bientôt

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 octobre 2025 à 18h09
Poncle prépare une mise à jour majeure pour Vampire Survivors. Le roguelike culte accueillera enfin un mode coop en ligne pour quatre joueurs, accompagné d'une mystérieuse annonce prévue la semaine prochaine.
Vampire Survivors annonce enfin un mode très attendu, pour bientôt
Après avoir séduit les amateurs de roguelike avec son gameplay frénétique et addictif, Vampire Survivors s'apprête à franchir une nouvelle étape. Le développeur Poncle a confirmé l'arrivée d'un mode coop en ligne prévu pour l'automne, permettant jusqu'à quatre joueurs de combattre ensemble les hordes de morts-vivants.

Un mode coop en ligne très attendu

Présentée dans une nouvelle bande-annonce publiée sur YouTube, cette mise à jour (la version 1.14) marquera une évolution majeure pour le jeu. Les joueurs pourront désormais créer ou rejoindre un lobby à l'aide d'un identifiant unique, facilitant la mise en relation entre amis.

Le studio n'a pas encore confirmé la présence du cross-play, mais laisse entendre que la fonctionnalité pourrait arriver plus tard.

Miniature vidéo

Une coopération libre et chaotique

D'après la description de la vidéo, Poncle promet une liberté totale.
Explorez librement les niveaux pendant que votre ami se perd dans Astral Stair, ou voyez si vous pouvez tous survivre à Room 1665... Plus de joueurs ne veut pas forcément dire que ce sera plus facile.
Contrairement au mode coop local apparu en 2023, cette fois chaque joueur disposera de son propre écran. Une évolution bienvenue pour un titre où la lisibilité est souvent mise à rude épreuve.

Une nouvelle annonce déjà en préparation

Le trailer ne se limite pas au mode coop. Il présente cinq cartes différentes liées à la mise à jour 1.14, la première étant consacrée à la coopération en ligne. Poncle a par ailleurs indiqué qu'une autre annonce sera faite la semaine prochaine avec un teaser pour le moins intrigant : « Nous pourrions enfin répondre à une question brûlante posée des milliers de fois ».

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Sorti en 2021, Vampire Survivors s'est rapidement imposé comme un phénomène mondial grâce à son concept minimaliste et hautement addictif, ayant découlé sur de nombreux jeux voulant l'imiter. Récemment, Megabonk s'en est inspiré, avec plusieurs nouveautés, pour créer le nouveau succès viral du moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le créateur de Vampire Survivors menace d'annuler sa collaboration avec Fortnite
Vampire Survivors 18 juin 2026

Le créateur de Vampire Survivors menace d'annuler sa collaboration avec Fortnite

Le studio Poncle, créateur de Vampire Survivors, remet en question sa collaboration avec Fortnite. En cause, la récente présentation d'Epic Games détaillant l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle générative pour concevoir ses environnements et personnages. Une décision saluée par les joueurs indépendants.
Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton s'annonce en partenariat avec le créateur de Vampire Survivors
Vampire Survivors 09 juin 2026

Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton s'annonce en partenariat avec le créateur de Vampire Survivors

Le studio derrière le phénomène Vampire Survivors s'attaque à l'univers de Jujutsu Kaisen. Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, ce nouveau titre multijoueur promet de révolutionner le genre avec des affrontements intenses. Prévu pour 2026, il sortira notamment sur la très attendue Nintendo Switch 2.
Vampire Survivors 2 : Le créateur laisse échapper un indice sur l'avenir
Vampire Survivors 26 novembre 2025

Vampire Survivors 2 : Le créateur laisse échapper un indice sur l'avenir

Le phénomène indépendant qui a conquis le monde s'apprête à grandir. Alors que des spin-offs sont prévus, le créateur Luca Galante a enfin brisé le silence concernant une véritable suite directe à Vampire Survivors. Les nouvelles sont prometteuses pour les fans de survie intense.

commentaire (0)