Vampire Survivors annonce enfin un mode très attendu, pour bientôt

Poncle prépare une mise à jour majeure pour Vampire Survivors. Le roguelike culte accueillera enfin un mode coop en ligne pour quatre joueurs, accompagné d'une mystérieuse annonce prévue la semaine prochaine.
Après avoir séduit les amateurs de roguelike avec son gameplay frénétique et addictif, Vampire Survivors s'apprête à franchir une nouvelle étape
. Le développeur Poncle a confirmé l'arrivée d'un mode coop en ligne prévu pour l'automne, permettant jusqu'à quatre joueurs de combattre ensemble les hordes de morts-vivants
.
Un mode coop en ligne très attendu
Présentée dans une nouvelle bande-annonce publiée sur YouTube
, cette mise à jour (la version 1.14) marquera une évolution majeure pour le jeu. Les joueurs pourront désormais créer ou rejoindre un lobby à l'aide d'un identifiant unique, facilitant la mise en relation entre amis.
Le studio n'a pas encore confirmé la présence du cross-play, mais laisse entendre que la fonctionnalité pourrait arriver plus tard.
Une coopération libre et chaotique
D'après la description de la vidéo, Poncle promet une liberté totale.
Explorez librement les niveaux pendant que votre ami se perd dans Astral Stair, ou voyez si vous pouvez tous survivre à Room 1665... Plus de joueurs ne veut pas forcément dire que ce sera plus facile.
Contrairement au mode coop local apparu en 2023
, cette fois chaque joueur disposera de son propre écran. Une évolution bienvenue pour un titre où la lisibilité est souvent mise à rude épreuve.
Une nouvelle annonce déjà en préparation
Le trailer ne se limite pas au mode coop. Il présente cinq cartes différentes
liées à la mise à jour 1.14, la première étant consacrée à la coopération en ligne. Poncle a par ailleurs indiqué qu'une autre annonce sera faite la semaine prochaine avec un teaser pour le moins intrigant
: « Nous pourrions enfin répondre à une question brûlante posée des milliers de fois ».
Sorti en 2021, Vampire Survivors
s'est rapidement imposé comme un phénomène mondial grâce à son concept minimaliste et hautement addictif, ayant découlé sur de nombreux jeux voulant l'imiter. Récemment, Megabonk s'en est inspiré, avec plusieurs nouveautés, pour créer le nouveau succès viral du moment.
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