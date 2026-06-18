Le créateur de Vampire Survivors menace d'annuler sa collaboration avec Fortnite

Le studio Poncle, créateur de Vampire Survivors, remet en question sa collaboration avec Fortnite. En cause, la récente présentation d'Epic Games détaillant l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle générative pour concevoir ses environnements et personnages. Une décision saluée par les joueurs indépendants.

Quelques heures seulement après l'annonce d'un partenariat très attendu entre Vampire Survivors et le géant Fortnite, le vent a tourné. Le studio Poncle, à l'origine du jeu de survie minimaliste, a publiquement exprimé ses doutes quant à la concrétisation de ce projet. La raison de cette volte-face ne réside pas dans un désaccord financier, mais dans une divergence éthique majeure concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le processus de création de jeux vidéo. Lors d'une récente présentation, Epic Games a en effet dévoilé comment ses équipes artistiques s'appuient sur l'IA pour générer des concepts et des éléments visuels, provoquant une onde de choc au sein de la communauté des développeurs indépendants.

La grogne de Poncle face à l'intelligence artificielle

C'est par le biais d'un message laconique mais équivoque publié sur Reddit que le développeur de Vampire Survivors a jeté un froid sur l'annonce du jour. Alors qu'Epic Games célébrait ses futures collaborations, intégrant des titres variés, Poncle a tenu à clarifier sa position vis-à-vis des nouvelles méthodes de travail du créateur de Fortnite.

Suite aux nouvelles du jour concernant l'utilisation de l'IA générative par Epic pour créer toutes sortes d'éléments de jeu, y compris des personnages de Fortnite, nous sommes actuellement en train de réévaluer notre collaboration. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.

Cette déclaration fait directement suite à la diffusion d'une vidéo en coulisses montrant comment les artistes d'Epic utilisent des requêtes d'intelligence artificielle pour ajuster des dessins réalisés à la main, qu'il s'agisse de tenues pour les personnages ou d'éléments de décor. Si la firme américaine voit cela comme un outil de productivité, le studio indépendant y perçoit une menace pour l'intégrité artistique, craignant potentiellement que les éléments liés à Vampire Survivors subissent le même traitement automatisé, rappelant l'épisode Porsche.









La polémique s'inscrit dans un contexte plus large d'adoption technologique par Epic Games. Lors de son événement State of Unreal, l'entreprise a largement mis en avant les capacités de l'Unreal Engine 6, qui intégrera nativement des modèles d'intelligence artificielle générative tels que Claude et Gemini. L'objectif affiché est d'accélérer le développement en automatisant les tâches fastidieuses, comme la modification de l'éclairage d'une scène entière ou la génération rapide d'environnements complexes en trois dimensions.

La position ferme de Poncle a rapidement suscité des réactions très positives de la part des amateurs de Vampire Survivors. De nombreux joueurs estiment que le titre indépendant, reconnu pour son approche artisanale et son gameplay pur, n'a pas sa place dans un écosystème qui valorise la génération automatisée au détriment de la création humaine.

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Reste à savoir si cette prise de position isolée fera boule de neige parmi les autres partenaires annoncés par Epic Games.