Vampire Survivors : Tier list des armes et améliorations

Tier list des meilleures armes de base Vampire Survivors

Tier list des meilleures améliorations Vampire Survivors

Tier list des meilleures armes légendaires Vampire Survivors

Death Spiral Combinaison → Axe (niveau 8) + Candelabrador Très clairement, la Death Spiral est obligatoire pour espérer finir un niveau. Elle permet d'infliger de lourds dégâts d'une manière constante, tout en vous apporter une sécurité non négligeable au vu de sa zone d'effet, en plus de passer à travers les ennemis. Le Candelabrador sera aussi utile pour d'autres armes étant donné que la zone d'effet de vos attaques sera augmentée.

Hellfire Combinaison → Fire Wand (niveau 8) + Spinach Le Hellfire est l'un des armes les plus puissantes du jeu, en termes de dégâts infligés aux ennemis. Cependant, nous noterons que le caractère aléatoire des boules de feu peut être pénalisant dans certaines situations. Cependant, elle sera une bonne source de dégâts et sera capable de déblayer un chemin bondé. De plus, l'amélioration nécessaire, Spinach, sera bénéfique à l'ensemble de vos autres armes puisque vos % de dégâts seront augmentés.

Unholy Vespers Combinaison → King Bible (niveau 8) + Spell Binder Sans aucun doute, le « must have » de Vampire Survivors. En effet, cette arme vous apportera l'une des meilleures défenses du jeu, même si les boss n'auront pas réellement de mal à pénétrer dans votre zone de confort. Cependant, elle apportera une source de dégâts importantes.

Heaven Sword Combinaison → Cross (niveau 8) + Clover Cette arme touche en premier lieu l'ennemi le plus proche avant de repartir dans le sens inverse et d'infliger d'importants dégâts, potentiellement critiques, aux créatures étant sur son passage. Heaven Sword est un choix intéressant qui sera être bénéfique dans le stage Inlaid Library.

Holy Wand Combinaison → Magic Wand (niveau 8) + Empty Tome L'arme Holy Wand tire sans aucun délai, infligeant des dégâts importants aux ennemis. De plus, Empty Tome, l'amélioration nécessaire pour faire évoluer la Magic Wand, sera particulièrement utile sur l'ensemble de vos autres armes, étant donné que le Tome réduit le temps de recharge des armes.

Soul Eater Combinaison → Garlic (niveau 8) + Pummarola Le Soul Eater est une bonne arme défensive, puisqu'elle vole des points de vie aux ennemis proches, tout en infligeant bien plus de dégâts si vous êtes en train de récupérer des points de vie. Cette arme sera efficace pour apporter un peu plus de survivabilité à vos personnages dans des situations difficiles.

Vandalier Combinaison → Peachone (niveau 8) + Ebony Wings (niveau 8) Vandalier à l'un des potentiels de dégâts les plus élevés du jeu. Cependant, il sera particulièrement difficile de l'obtenir. En effet, a contrario des autres armes légendaires, Vandalier nécessitera de voir deux armes de niveau 8, le Peachone (l'oiseau blanc) et l'Ebony Wings (l'oiseau violacé). Cependant, les dégâts infligés seront très importants et Vandalier arrivera sans aucun mal à éradiquer l'ensemble des monstres présents autour de vous.

Bloody Tear Combinaison → Whip (niveau 8) + Hollow Heart Bloody Tear attaque horizontalement tout en passant à travers plusieurs couches d'ennemis. L'arme peut infliger des coups critiques et absorber des points de vie des créatures touchées. Elle permet de gagner en survivabilité tout en étant assuré de tuer les ennemis présents sur vos flancs.

Thousand Edge Combinaison → Knife (niveau 8) + Bracer Inflige de lourds dégâts dans la direction dans laquelle regarde votre personnage. Bien évidemment, les lames transpercent les ennemis. Cette arme légendaire est plutôt utile pour faire fondre rapidement les points de vie des boss, mais ne sera pas la plus pratique lorsque vous serez encerclé d'ennemis en fin de partie.

Sorti en décembre 2021,propose une expérience de survie avec un gameplay minimaliste et des éléments issus du genre Roguelite. Votre objectif sera simple puisqu'il faudra survivre le plus longtemps possible à des vagues de créatures et de boss de plus en plus puissants, en tentant d'obtenir le plus de pièces d'or et de gemmes possibles afin de faire évoluer votre personnage.Bien entendu, les différents personnages, tous dotés de passifs et d'armes différentes, auront des avantages et des inconvénients en fonction de votre progression dans le jeu et même dans une partie. Leur choix ne devra donc pas se faire à la légère et sans réelle réflexion. Cependant, les armes équipées et les améliorations optées seront des points majeurs dans votre potentielle victoire. Au vu de la méta actuelle, certaines de ces armes et améliorations s'avèrent êtreet par conséquent plus puissants et utiles que d'autres. Laprésente, ci-dessous, devrait vous aider à choisir les armes et améliorations idoines qui vous mèneront, sans aucun doute, vers un succès mérité.Trois armes de base sortent un peu du lot, laet laqui possèdent une évolution, et le. Cette dernière, malgré sa non évolution, proposera d'importants dégâts tout au long de la partie, bien que son caractère aléatoire puisse être contraignant dans les premières minutes. La King Bible vous apportera de la survivabilité, tandis que la Axe vous permettra d'infliger de lourds dégâts aux ennemis touchés.D'autre part, nous retrouverons en Tier A des armes de, lequi sera particulièrement utile pour éliminer sans réelle difficulté les premières créatures. La, bien qu'elle puisse être assez difficile à gérer, de par sa RNG, possède une évolution qui fera fondre les ennemis. Le, utilisé par défaut par Gennaro, sera capable de prodiguer de très lourds dégâts en l'espace de quelques instants, dans la direction dans laquelle regarde votre personnage et sera utile pour détruire un boss. La Santa Water à son niveau maximal et couplée aux bonnes améliorations, proposera une ceinture de protection relativement intéressante en fin de partie.Du côté des améliorations, leest sans conteste l'objet à posséder. Bien qu'il ne soit pas utile dans la combinaison d' arme évoluée ou légendaire , ce dernier vous permettra de dupliquer les projectiles lancés par vos armes équipés. De ce fait, sur des personnages tels queet, l'objet n'en sera que bien plus puissant.Après, nous retrouvons les(Augmentation de la zone d'attaque),(Réduction des temps de chargement),(Augmentation de la durée des effets) et(Augmentation des dégâts) qui, en plus d'apporter des effets et améliorations non négligeables pour la quasi-totalité des armes, sont indispensables pour créer les armes légendaires les plus puissantes du jeu.Vous retrouvez, ci-dessous, un détail des différentes armes légendaires. Cependant, pour espérer terminer un niveau à 100 %, nous vous conseillons de partir sur un comboet le. Si vous avez de la chance de récupérer les différents objets nécessaires pour ces évolutions, vous ne devriez pas rencontrer trop de difficultés.N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par le développeur indépendant poncle, ladessoit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.