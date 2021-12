Valheim parmi les plus gros succès Steam en 2021, les différents classements partagés

Meilleures ventes Steam 2021

Meilleures nouveautés Steam 2021

Mass Effect : Legendary Edition

New World

Age of Empires IV

Naraka: Bladepoint

Forza Horizon 5

Valheim

Resident Evil Village

Battlefield 2042

Halo Infinite

Back 4 Blood

Outriders

Farming Simulator 22

Jeux les plus populaires sur Steam en 2021

Apex Legends

Valheim

Rust

DOTA 2

Cyberpunk 2077

Halo Infinite

CSGO

PUBG

GTA V

New World

Comme chaque fin d'année,. Meilleures ventes, meilleures nouveautés, jeux les plus populaires, de nombreuses catégories ont été partagées, permettant donc d'avoir un aperçu assez fidèle des titres qui ont connu le succès en 2021.Ainsi, comme vous pourrez le voir dans les classements détaillés ci-dessous,, malgré son accès anticipé, puisqu'il figure dans les trois classements les plus importants, tout comme Apex Legends (meilleures ventes et plus populaires), alors qu'il va fêter ses trois ans en février. En dépit des critiques, New World et Battlefield 2042 se placent également dans ces tops. Nous retrouvons, évidemment, les cadors de la plateforme tels que CSGO, DOTA 2, PUBG, qui passera free-to-play en début d'année, ou Rust.Pour plus de précision, voici. Notez que l'ordre n'est pas indicatif des performances.Classement basé sur le chiffre d'affaires brut.Classement basé sur le chiffre d'affaires brut.Jeux ayant dépassé les 200 000 personnes simultanément, hors offres promotionnelles (week-end gratuit, jeu offert etc.).Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le « Best of Steam » version 2021 ici