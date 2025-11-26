Valheim : Le biome Grand Nord va bouleverser vos habitudes de construction

Iron Gate donne des nouvelles du très attendu biome Grand Nord. Au programme, entre autres, une demande de longue date des joueurs enfin exaucée pour la construction et un mystérieux teasing sur l'artisanat à venir.
Les développeurs d'Iron Gate profitent de l'arrivée de l'hiver réel pour donner des nouvelles glaciales concernant le prochain biome majeur de Valheim, le Grand Nord
. Alors que le développement suit son cours et que nous suivons les traces du personnage Hervor Bloodtooth à travers les différentes vidéos mensuelles, une fonctionnalité réclamée à cor et à cri par la communauté vient d'être officialisée. Elle promet de transformer radicalement l'architecture de vos forteresses vikings et de relancer l'intérêt pour la construction complexe
.
Une révolution verticale pour les architectes
C'est un détail qui peut sembler anodin pour les néophytes, mais qui constitue une véritable révolution pour les bâtisseurs acharnés du jeu de survie à succès
. Depuis la sortie du jeu en accès anticipé, les options de toitures étaient limitées en termes d'inclinaison, frustrant parfois les créateurs désireux de reproduire des églises en bois debout ou des flèches vertigineuses. Après de longues spéculations alimentées par les premières images du biome, le studio suédois confirme l'ajout de toits beaucoup plus pentus
.
Concrètement, la mise à jour introduira des pièces de toiture à 67 degrés
. Ces éléments mesureront trois mètres de haut et seront disponibles en deux variantes : le chaume classique pour les débuts de partie et le bois sombre pour les constructions plus avancées. Cela permettra de créer des clochers plus pointus, des maisons longues plus réalistes et d'évacuer la neige imaginaire avec plus de style.
Nouvel objet mystérieux
Outre cette annonce architecturale majeure, les développeurs ont partagé un aperçu énigmatique lié à l'artisanat du biome Grand Nord. Une image a été diffusée, invitant les joueurs à deviner l'utilité de nouveaux objets non identifiés qui semblent essentiels pour survivre dans ces contrées gelées. Le mystère reste entier, mais cela suggère de nouvelles boucles de gameplay spécifiques à cette zone hostile, potentiellement liées à la gestion du froid extrême ou à la création d'équipements spécialisés
.
Nous n'avons toujours pas de date de sortie de ce nouveau biome, mais celui-ci pourrait très bien arriver au début de l'année 2026. Valheim est actuellement disponible sur PC et Xbox, mais vient aussi d'être annoncé sur PlayStation
, pour qu'un maximum de personnes puissent y jouer et découvrir cette pépite. Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 22,29 € au lieu de 30 €, soit 26 % de réduction.
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