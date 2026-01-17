Les 5 meilleurs jeux de survie à faire en solo ou en multijoueur en 2026

Envie de vous plonger dans un jeu de survie tout seul ou avec des amis ? Voici les 5 meilleures productions vidéoludiques appartenant à ce genre de plus en plus plébiscité.

Les 5 meilleurs jeux de survie à faire en solo ou avec des amis

Rust

Date de sortie → Décembre 2013

→ Décembre 2013 Plateforme(s) → Consoles PlayStation, Xbox et PC

→ Consoles PlayStation, Xbox et PC Multijoueur et/ou solo ? → Multijoueur et solo















Raft

Date de sortie → Mai 2018

→ Mai 2018 Plateforme(s) → PS5, Xbox Series, et PC

→ PS5, Xbox Series, et PC Multijoueur et/ou solo ? Multijoueur et solo

Grounded

Date de sortie → Juillet 2020

→ Juillet 2020 Plateforme(s) → Consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch

→ Consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch Multijoueur et/ou solo ? Multijoueur et solo

Valheim

Date de sortie → Février 2021

→ Février 2021 Plateforme(s) → Consoles Xbox et PC

→ Consoles Xbox et PC Multijoueur et/ou solo ? Multijoueur (jusqu'à 10 joueurs) et solo















Subnautica

Date de sortie → Décembre 2014

→ Décembre 2014 Plateforme(s) → Consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch

→ Consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch Multijoueur et/ou solo ? Solo

Les mentions honorables

The Forest

Don't Starve Together

7 Days to Die

Ark: Survival Evolved

Green Hell

V Rising

Depuis de nombreuses années maintenant, les jeux de survie se multiplient, étant donné que ce genre est (et devient toujours) de plus en plus populaire. D'ailleurs, il se peut que vous désiriez vous (re)plonger dans le genre mais que vous ne sachiez pas quel titre choisir. Après plusieurs heures de jeu passées sur des productions de type « survival », nous vous proposons, dans ce qui suit,Comme vous vous en doutez,disponible ci-dessous ne comporte que quelques entrées. Bien d'autres titres pourraient y figurer, mais nous avons sélectionné ceux qui semblent les plus intéressants et amusants à découvrir en solo ou à plusieurs. D'ailleurs, nous vous dévoilons diverses mentions honorables à la fin de cet article, pour étoffer la sélection.Catégorisé également comme un jeu d'aventure, Rust place la survie au premier plan. Sur le titre de Facepunch Studios, la communauté doit apprendre à vivre, ou plutôt à survivre, sur une île mystérieuse, où tout représente un danger. Exploration, construction de bases, fabrication d'équipements, gestion des ressources et combat sont au cœur de l'aventure Rust... pour le meilleur comme pour le pire.Développé par Redbeet Interactive et édité par Axolot Games, Raft fait, sans conteste, partie des meilleurs jeux de survie actuellement disponibles sur le marché. Jouable en solo et en multijoueur, Raft invite les joueurs et les joueuses à survivre sur un radeau, constitué, au départ, de seulement quelques planches. Au fil de leur aventure, ces derniers peuvent, bien évidemment, améliorer leur radeau, mais aussi parcourir « l'histoire principale », qui les mènera d'île en île.Grounded, qui est développé par Obsidian Entertainment, propose une aventure dans laquelle les joueurs et les joueuses sont réduits de taille. Ces derniers doivent arpenter un jardin, peuplé de nombreux insectes, aussi hostiles les uns que les autres et surtout grands, mais aussi construire leur propre refuge. Avec sa dimension multijoueur, et plus précisément son aspect coopératif, Grounded est un excellent jeu de survie.Développé par Iron Gate et édité par Coffee Stain Publishing, Valheim nous transporte dans la mythologie nordique. Les joueurs et les joueuses y incarnent un gardien de Valheim, un purgatoire qui est peuplé de créatures du chaos et de divers ennemis des dieux. C'est Odin lui-même qui vous a missionné pour reconquérir Valheim des griffes du Mal. Dans un monde ouvert, généré de façon procédural, la communauté doit bâtir des camps, explorer les différents biomes, récupérer des ressources, fabriquer des équipements dans le but de vaincre des monstres mythiques.Subnautica, développé et édité par Unknown Worlds Entertainment, nous place tout de suite dans un contexte catastrophique : après avoir atterri sur un monde extraterrestre océanique, les joueurs et les joueuses devront explorer les profondeurs sous-marines pour collecter des ressources, nécessaires à la survie et à l'aménagement d'une base. Toutefois, ces eaux d'apparence calmes cachent des monstruosités aquatiques qui ne vous feront pas de cadeaux.Comme dit plus haut, d'autres jeux de survie ont su se démarquer au fil des années et sont, d'ailleurs, très bons. De ce fait, si vous avez déjà joué à ceux cités ci-dessus et que vous désirez découvrir de nouveaux titres de type « survival », voici quelques mentions honorables, qui pourraient tout autant vous plaire :N'hésitez pas à nous dire quel est LE meilleur jeu de survie, selon vous, en laissant un commentaire, via la section dédiée ci-dessous.