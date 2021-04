Valheim : Le moulin, comment l'obtenir et le fabriquer

Le moulin à vent dans Valheim

20 pierres

30 bois

30 clous en fer

Vous débloquerez une multitude de ressources et d'équipements au fur et à mesure que vous avancerez dans Valheim . L'une des dernières constructions majeures que vous débloquez, au moment où ces lignes sont écrites, est le, qui vous permettra d'accéder à de nouvelles ressources, notamment au niveau de la nourriture, qui ne sont pas négligeables.Avant toute chose, sachez que vous ne pourrez pas le débloquer avant d'avoir vaincu le quatrième boss, Moder, que nous trouvons dans le biome de la montagne (vous avez besoin de trois œufs de dragon pour l'invoquer). Une fois battu, celui-ci vous lâchera des larmes de dragon (que vous pouvez farmer en affrontant plusieurs fois Moder). Ces dernières sont on ne peut plus utiles, puisqu'elles devront être utilisées pour(deux larmes et 10 bois).Concernant le, vous allez avoir besoin d'un peu plus de ressources :Bien qu'il puisse être construit n'importe où ou presque, nous vous conseillons de le faire à un endroit en hauteur et assez dégagé, pour qu'il puisse profiter du vent et fonctionner convenablement.Grâce au, vous allez pouvoir fabriquer de la farine d'orge, ressource que vous récolterez dans la plaine, et plus particulièrement dans les villages gobelins. Faites attention, il faut être particulièrement bien équipé pour s'y attaquer, les gobelins étant des créatures redoutables.Une fois l'orge en votre possession, placez-le dans le moulin et attendez quelques secondes afin d'obtenir la farine d'orge, qui vous permettra de créer de nouvelles recettes via la cuisine.