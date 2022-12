Valheim : Les portails, comment les utiliser pour se téléporter ?

Comment construire les portails de téléportation dans Valheim ?

10 x Œil de Naingris

20 x Bois précieux

2 x Cœur de Surtling

Comment utiliser les portails dans Valheim ?

Les allers-retours entre plusieurs lieux importants seront nombreux dans, puisque les biomes et les zones qui vous intéressent pour récupérer des ressources rares ne sont pas forcément juste à côté de votre premier camp de base. Même si vous jouez à plusieurs, et que chacun occupe un rôle défini, cela peut devenir redondant. Toutefois, grâce aux, vous allez pouvoir gagner du temps et vous rendre d'un point A à un point B en une poignée de secondes.Si vous souhaitez vous, vous allez avoir besoin de quelques prérequis, pas bien difficile si vous avez déjà quelques heures de jeu. Il faut, effectivement, avoir une première pioche, pour aller récupérer du cuivre et de l'étain, afin de fabriquer du bronze . Ensuite, vous allez devoir vous fabriquer la hache et récolter 20 unités de bois précieux , que nous trouvons grâce aux bouleaux. Enfin, il faudra se rendre dans les donjons de la Forêt noire pour obtenir des cœurs de Surtling , autre élément essentiel à la fabrication de ce portail.Lorsque vous aurez trouvé ces éléments, vous devriez normalement débloquer la recette, que nous vous indiquons juste en dessous pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux. Réunissez tous ces items et vous pourrezNotez que vous allez avoir besoin du double de ces ressources pour créer votre première liaison de portail, étant donné qu'il en faut un de chaque côté. Par exemple, si vous souhaitez mettre un portail près du Marchand, pour éviter de faire la route à chaque fois, vous allez devoir mettre un portail à votre base, et un autre chez le Marchand. Pour les connecter, il suffit de les appeler pareil, par exemple « Marchand ».Si la mention « CONNECTÉ » est affichée, cela veut dire que vous pouvez vous téléporter. Sinon, c'est que le nom n'est pas identique. Enfin, notez que tout peut être téléporté, excepté les minerais, qu'ils soient brutes ou fondu, et les œufs de dragon, pour éviter de rendre l'expérience Valheim un peu trop facile.