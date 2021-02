Valheim : Comment obtenir du bronze ?

Comment avoir du bronze dans Valheim ?

Avoir du cuivre (obtenable dans les forêts noires).

Avoir de l'étain (proche des sources d'eau).

Se rendre à la fonderie pour faire fondre les minerais.

Se rendre à la forge pour fabriquer le bronze Il faut au moins avoir deux plaques de cuivre et une d'étain.



Lorsque vous arriverez sur les terres de Valheim vous allez devoir, lors de vos premières heures de jeu, vous contenter d'armes et équipement en bois, voire en pierre. Toutefois, vous pourrez vous équiper d'armes et outils de meilleure qualité une fois que vous aurez découvert. Cela n'est pas forcément évident, puisqu'il vous demande d'avoir réussi quelques étapes.Avant toute chose, sachez que vous devez être équipé de la pioche pour pouvoir. Si ce n'est pas votre cas, nous vous expliquons comment l'obtenir ici . Si vous en avez une, équipez-vous de celle-ci et partez à la recherche des deux éléments indispensables pour: du cuivre et de l'étain.Pour trouver l'étain, c'est assez simple. Dirigez-vous en priorité vers les plans d'eau, puisque nous en trouvons pas mal à proximité, parfois même dans l'eau. Pour le cuivre, cela sera une affaire un peu plus coriace. Il faudra se rendre dans la forêt noire (matérialisée par une forêt plus sombre sur la carte), reconnaissable par ses sapins. Vous y trouverez des monticules comportant des stries brillantes. C'est du cuivre. Veillez à faire de la place dans vos poches avant de partir en quête de cuivre, puisque la ressource est assez lourde.Lorsque vous aurez récolté du cuivre et de l'étain, vous allez pouvoir revenir à votre camp et vous diriger vers la fonderie (il faut du charbon pour la faire fonctionner) et placer vos précieux minerais dans le but de les faire fondre. Ensuite, il faut prendre la direction de la forge (le plan est normalement obtenu après la première utilisation de la fonderie) et vous pourrez. Vous aurez besoin de 2 plaques de cuivre et une d'étain.En bref, si nous devions résumer, voici les étapes à suivre :Vous avez maintenant la possibilité de créer des armes plus solides, mais aussi tout un tas d'équipement. Votre survie n'en sera que plus belle.