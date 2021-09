Valheim : Les haches et les arcs modifiés avec la mise à jour Hearth & Home

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Après de longs mois d'attente,, laquelle apportera son lot de changements importants. Outre ceux liés à la construction, la cuisine sera totalement revue , avec de nouvelles stations pour pousser le crafting, des recettes seront ajoutées grâce aux ingrédients introduits, alors que l'endurance et la façon de combattre seront également modifiées. Cependant, ce ne sont pas les seules choses sur lesquelles se sont penchés les développeurs, puisqueDans une dernière vidéo de présentation de la mise à jour, nous avons pu constater les modifications apportées à deux armes :. La première sera meilleure, bien que la lenteur et la lourdeur soient toujours ressenties, elle infligera un peu plus de dégâts et sa vitesse est légèrement augmentée. Pour l'arc, c'est l'inverse. La vitesse de tir est ajustée pour ne plus pouvoir tirer instantanément, mais en contrepartie, l'endurance sera utilisée beaucoup moins vite, histoire de pouvoir prendre son temps pour viser.Il faut maintenant patienter jusqu'au 16 septembre, date de sortie de la mise à jour Hearth & Home , pour découvrir tout cela par nous-mêmes.Pour rappel,, qui a écoulé plus de 8 millions de copies depuis sa sortie, reste disponible en accès anticipé sur Steam. D'autres mises à jour majeures viendront compléter le contenu présent avant la sortie finale, dans plusieurs mois.