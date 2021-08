Valheim présente son nouveau système d'alimentation

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Même si elle met du temps à pointer le bout de nez,. Iron Gate a d'ailleurs expliqué que de plus amples détails seraient montrés en vidéo au cours de ces prochaines semaines, et la première vidéo se concentre sur le système d'alimentation, qui va être revu.En effet, en plus d'accueillir de nouvelles recettes pour augmenter les possibilités lors des repas, le studio suédois a fait le choix de changer l'apport de ces repas, étant maintenant spécialisés pour une catégorie, lesquelles sont matérialisées par des fourchettes : rouge pour la santé, jaune pour l'endurance et blanc pour les deux. De ce fait, vous allez pouvoir choisir quel type d'aliments vous souhaitez manger selon l'activité que vous allez faire.Qui plus est, nous apprenons également que la barre sur l'état de la nourriture (entre la nourriture mangée et la vie) allait disparaître, pour laisser simplement place à un minuteur sur l'aliment, pour que vous sachiez quand il allait se terminer. Pour conclure cette vidéo,, sans nous en dire davantage. Nous en saurons plus dans les jours à venir.Pour rappel,. Outre la nourriture, les bâtiments seront aussi concernés par des ajouts, avec la possibilité de créer une salle au trésor, semble-t-il