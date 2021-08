Valheim présente les nouveautés liées à la cuisine

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Sept mois après son arrivée tonitruante sur Steam,possède toujours une belle communauté et vient de franchir la barre des huit millions de copies vendues , inimaginable en début d'année pour le studio suédois. D'ici peu, la première mise à jour majeure va débarquer et proposera de nombreuses nouvelles choses à ses joueurs, dont certaines ont déjà été présentées, comme le système d'alimentation Toujours en rapport avec la nourriture,. Outre les nouveaux aliments et les variantes de viandes (chaque animal aura sa propre viande), il sera également possible de planter des oignons, ce qui augmentera largement les recettes. D'autant plus lorsque l'on sait que, pour avoir plus de possibilités. Pourront ainsi être fabriqués des fours ou une table de boucher.De plus, sachez que si vous mangez un aliment par erreur et que vous ne pouvez pas attendre pour que ses effets ne se ressentent plus,. Pour cela, il vous suffit simplement de manger un fruit spécial, nommé bukeperry. En d'autres termes, la cuisine sera bien plus complète une fois la mise à jour Hearth and Home disponible. Rappelons que les bâtiments seront également améliorés, avec plus de moyens dans la création.Rendez-vous dès le 16 septembre pour découvrir par nous-mêmes la mise à jour Hearth and Home, qui sera bien évidemment disponible gratuitement pour tous les joueurs.