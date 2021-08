Valheim : La MàJ Hearth & Home tient sa date de sortie

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Lors du lancement deen février, Iron Gate avait partagé une feuille de route, laquelle nous promettait quatre mises à jour majeures pour cette année 2021, dont faisait bien évidemment partie. Cependant, face au succès inattendu du jeu (8 millions de copies vendues en l'espace six mois), les développeurs ont été obligés de revoir leur plan. De ce fait,Depuis quelques semaines, nous savions qu'elle devait arriver au cours de cet été. Lors de la gamescom, et après nous avoir présenté quelques-unes des nouveautés, nous avons enfin eu. Le rendez-vous est donné pour lePour rappel, cette mise à jour apportera quelques pièces pour la construction de bâtiments, mais les éléments les plus importants sont, sans aucun doute,. Une dizaine de nouvelles recettes sera implantée, alors que les barres de faim et de stamina ont aussi été revues, pour être plus claires (plus d'informations sur ce point ici ).Naturellement, cette mise à jour, qui est par ailleurs très attendue de la communauté,. Si tout se passe bien, nous pourrions même profiter d'une autre mise à jour d'ici à la fin de l'année. Tous les détails deseront connus lors de son déploiement, le 16 septembre, et nous ne manquerons pas de vous les relayer.