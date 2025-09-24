Valheim : Iron Gate admet la lenteur de ses mises à jour et explique pourquoi

Critiqué pour la rareté de ses nouveautés, Valheim s'apprête à atteindre sa version 1.0 en 2026. Les développeurs assument ce rythme lent, mais assurent qu'il est essentiel pour préserver leur vision du jeu.
Depuis son lancement en accès anticipé, Valheim s'est imposé comme l'un des jeux de survie les plus marquants de la décennie
. Mais une critique revient sans cesse dans la communauté, les mises à jour arrivent trop lentement au gout des joueurs
. À l'occasion d'un échange avec PCGamesN
, le producteur Andreas Tomasson et le directeur créatif Robin Eyre ont reconnu ce délai tout en en expliquant les raisons.
Un petit studio face à une grande attente
Malgré son immense succès, Iron Gate reste une équipe réduite
, ce qui ne permet pas d'avancer rapidement sur les nouveautés qui demandent en outre un travail colossal. Robin Eyre insiste sur ce choix assumé :
Nous ne voulons vraiment pas grossir de trop. Ajouter une armure, par exemple, implique de créer un monstre, une ressource, puis de relier tout ça au craft. Chaque nouveauté est une longue chaîne de changements, et il est plus simple de préserver la vision du jeu avec une petite équipe.
Cette philosophie explique pourquoi les fonctionnalités qui semblent basiques dans des jeux AAA mettent plus de temps à voir le jour
dans Valheim. L'équipe préfère avancer pas à pas pour garantir la cohérence de son univers, et s'assurer que tout fonctionne bien lors de la sortie.
Une communication délicate avec la communauté
Les développeurs savent que leur lenteur frustre parfois la communauté, mais ils cherchent aussi à ménager l'effet de surprise, pour que chaque mise à jour puisse procurer du plaisir et de la découverte aux joueurs.
Après quatre ans, les joueurs savent que nous sommes lents, et nous en sommes désolés. Mais il y a beaucoup de raisons à cela. C'est toujours un équilibre : que montrer avant une mise à jour sans ruiner l'effet de nouveauté ?
Si pour les premières mises à jour les développeurs s'étaient montrés loquaces, depuis quelque temps, nous avons juste le droit à du teasing avant une mise à jour, et nous découvrons tout lors de la sortie.
L'objectif de la 1.0 l'année prochaine
La priorité du studio est claire, atteindre la sortie officielle 1.0 prévue pour 2026
. Robin Eyre espère que les joueurs relanceront une partie complète à cette occasion, mais garantit aussi que les sauvegardes existantes seront préservées pour tenter de convenir à tout le monde. « Nous avons travaillé dur pour que chacun conserve sa progression. Nous ne voulons pas détruire les mondes des joueurs, mais être respectueux du temps qu'ils y ont investi.
»
En parallèle, l'équipe vient de déployer Call to Arms, la dernière mise à jour
qui améliore le système de combat, introduit de nouvelles tenues et même un gigantesque ours furieux.
Valheim est actuellement disponible sur PC et Xbox, mais vient aussi d'être annoncé sur PlayStation
, pour qu'un maximum de personnes puissent y jouer et découvrir cette pépite. Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 12,29 € au lieu de 20 €, soit 39 % de réduction.
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