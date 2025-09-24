Valheim : Iron Gate admet la lenteur de ses mises à jour et explique pourquoi



le 24 septembre 2025 à 11h57 Publié par Corentin Rimbert le 24 septembre 2025 à 11h57

Critiqué pour la rareté de ses nouveautés, Valheim s'apprête à atteindre sa version 1.0 en 2026. Les développeurs assument ce rythme lent, mais assurent qu'il est essentiel pour préserver leur vision du jeu.