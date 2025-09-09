Valheim : La nouvelle mise à jour, Call to Arms, est disponible, voici les nouveautés

Iron Gate vient de publier la nouvelle mies à jour de Valheim, nommée Call to Arms, disponible en test depuis quelques semaines. Elle apporte, entre autres, une refonte du système de combat. Retrouvez tous les détails sur les nouveautés.
Quelques semaines après avoir annoncé son arrivée sur la branche bêta, la nouvelle mise à jour de Valheim est là
. Nommée Call of Arms
, elle a pour but d'enrichir le système de combat avec l'ajout de quelques fonctionnalités, tout en améliorant de manière général les affrontements. Mais ce n'est pas tout puisque de nouveaux ennemis sont aussi ajoutés, tout comme des armes ou des objets à crafter. Les joueurs de Valheim auront encore de quoi faire.
Pour découvrir le contenu de la mise à jour Call to Arms, le patch notes de la version 0.221.4 de Valheim
est disponible ci-dessous, en français.
Patch Call to Arms Valheim du 9 septembre
Nouveautés
Nouvelles mécaniques
- Breloques (Trinkets) : Équipez ces objets pour gagner de l'adrénaline au combat et ainsi déclencher des atouts temporaires.
- Adrénaline : Vous gagnez de l'adrénaline en touchant des ennemis, en déclenchant une Puissance Forsaken, en utilisant certaines attaques magiques, ainsi qu'en réussissant des Parades parfaites et des Roulades d'esquive parfaites. Lorsque la jauge est pleine, vous obtenez une poussée d'adrénaline qui vous confère l'atout temporaire lié à la breloque équipée. L'adrénaline diminue quand vous n'êtes plus en combat actif, et vous n'en gagnez que si une breloque est équipée.
- Armes en bois : En utilisant des armes en bois, vous pouvez vous entraîner entre amis sans vous blesser.
- Nouvelle compétence : Roulade d'esquive parfaite (esquivez une attaque qui vous aurait infligé des dégâts et récupérez un pourcentage d'endurance).
Créatures
- Ennemi : Ours
- Ennemi : Vile
Artisanat
- Matériau : Fiole de Blob (achetable)
- Matériau : Ectoplasme
- Matériau : Trophée de fantôme
- Matériau : Peau d'ours
- Matériau : Trophée d'ours
- Matériau : Patte d'ours
- Matériau : Trophée de Vile
- Matériau : Cage thoracique de Vile
Nourriture
Vêtements
- Plastron : Motifs de l'ours
- Jambières : Pagne de l'ours
- Casque : Coiffe de l'ours
- Plastron : Cage en os de Vile
- Jambières : Drapés d'os de Vile
- Casque : Visage d'os de Vile
- Chapeau : Bandeau (achetable)
Armes
- Blob en bouteille : Poison
- Blob en bouteille : Suinteux
- Blob en bouteille : Goudron
- Blob en bouteille : Lave
- Blob en bouteille : Givre
- Épée en bois
- Grande épée en bois
- Hache en bois
- Hache à deux mains en bois
- Masse en bois
- Massue en bois
- Lance en bois
- Atgeir en bois
- Couteau en bois
- Arme de poing : Pattes de l'ours
- Arme de poing : Griffes-massues d'os de Vile
- Hache d'armes : Métal noir
- Hache d'armes : Fend-Crânes
Breloques
- Cœur de la forêt
- Pendentif en bronze
- Broche en fer
- Chevillère agile
- Cœur de cristal
- Vision du loup
- Nageoires du destin
- Cape d'évasion
- Bracelets du brave
- Boucles d'oreilles pulsantes
- Entrave retentissante
- Jörmundling
- Soufre
Pièces de construction & mobilier
- Entraînement au combat : Cible de tir à l'arc
- Entraînement au combat : T.W.I.G.
- Mobilier : Tapis en peau d'ours
Divers
- Nouvel emplacement : CombatRuin01
- 3 nouvelles coiffures : Mulet, Castellan & Rasage Vinland
- 5 nouveaux styles de barbe : Moustache, Guidon, Taillée, Cirée, Garde-miettes
Naturellement, de nombreuses améliorations ont été effectuées, tout comme des équilibrages. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site officiel
. La prochaine étape pour Valheim semble être l'une des plus importantes : la sortie de son dernier biome
, et de la 1.0. Il faudra pour cela patienter encore un long moment, plusieurs mois. La mise à jour Call to Arms est d'ores et déjà disponible dans Valheim
, après l'avoir téléchargé. Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 21,99 € au lieu de 30 €, soit 27 % de réduction.
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