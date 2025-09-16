Valheim annoncé sur PlayStation 5

Le phénomène viking d'Iron Gate s'apprête à rejoindre la PlayStation 5. Les joueurs pourront y retrouver l'expérience culte avec du cross-play total et de nouveaux défis.
Le monde de Valheim
s'apprête à s'agrandir une nouvelle fois. Iron Gate et Coffee Stain Publishing ont confirmé l'arrivée du jeu de survie viking sur PlayStation 5 en 2026, avec un cross-play complet entre toutes les plateformes
. Cette version sera réalisée avec l'aide du studio Piktiv, permettant à l'équipe principale de continuer à développer la mise à jour Deep North ainsi que la version 1.0 tant attendue.
Valheim enfin sur PS5
Pour accompagner cette nouvelle, les développeurs ont dévoilé une nouvelle bande-annonce, mettant l'accent sur les affrontements que les joueurs auront à faire lors de leur aventure. Une manière de séduire à la fois les vétérans et les nouveaux venus qui découvriront l'aventure sur la dernière console de Sony, cinq ans après sa sortie, lui qui est déjà disponible sur PC et Xbox.
Depuis son lancement en accès anticipé en 2021, Valheim s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires et est très bien évalué notamment sur Steam avec 95 % d'avis positif
. Le titre d'Iron Gate reste l'un des plus grands succès indépendants de ces dernières années et rares sont les productions qui ont su faire mieux dans ce laps de temps.
Cela est en partie dû au suivi du studio qui, malgré le temps entre chaque mise à jour, arrive toujours à surprendre les joueurs avec de nouvelles améliorations et des ajouts pertinents :
- Hearth & Home a enrichi les mécaniques de survie et de construction.
- Mistlands a introduit un biome mystérieux rempli de créatures redoutables et d'un système de magie inédit.
- Ashlands a plongé les joueurs dans un territoire volcanique, entre falaises abruptes et mers en fusion au sud de la carte.
- Call To Arms, fraichement disponible, a apporté une refonte du combat ainsi que de nouveaux ennemis, équipements et ressources.
La vision d'Iron Gate
Dans le communiqué officiel, le co-fondateur d'Iron Gate, Henrik Törnqvist
, s'est réjoui de cette nouvelle étape et explique être « ravis que Valheim puisse bientôt toucher encore plus de joueurs avec son arrivée sur PlayStation. Accueillir à la fois de nouveaux explorateurs et des vétérans sur une nouvelle plateforme nous permet d'élargir la communauté et nous avons hâte de découvrir leurs histoires
».
Rendez-vous donc en 2026 pour accueillir Valheim sur PlayStation 5
, mais aussi le dernier biome, le Grand Nord et la version 1.0, qui signera la fin d'un long voyage.
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