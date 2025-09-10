Valheim : Où trouver des ours et comment les vaincre

Les ours ont été ajoutés dans Valheim par le biais de la mise à jour Call to Arms. Nous vous expliquons où les trouver et comment les vaincre, pour récupérer de nouveaux objets.

Où trouver des ours dans Valheim ?

Vaincre les ours dans Valheim

Les attaques de l'ours peuvent être très dangereuses.

Peau d'ours

Patte d'ours

Viande d'ours

Trophée d'ours

pour étendre les menaces, déjà très présentes dans les différents biomes. Retour suret surtout ce qu'il vous apportera au niveau des items et possibilité de crafting., aussi bien de jour comme de nuit. En d'autres termes, vous allez très vite pouvoir en croiser, après quelques heures de jeu tout au plus puisqu'il s'agit du deuxième biome que les joueurs découvrent. Il faudra néanmoins avoir un peu de patience puisqu'il ne s'agit pas d'un mob qui spawn très souvent, contrairement aux squelettes ou aux naingris., puisqu'il apparaît seul et reste assez rare.Pour venir à bout de ces bestioles, il n'existe pas de technique particulière. En solo, il sera préférable d'opter pour des combats à longue distance, avec l'arc, tout en faisant attention à la férocité de l'ours qui n'hésitera pas à vous charger, vous infligeant de nombreux dégâts. Il vous faudra de nombreuses flèches, et profiter de son temps de pause après la charge pour lui infliger un maximum de dégâts., comme pour le troll.Si vous êtes à plusieurs, l'idéal est qu'un membre du groupe prenne l'agro en attirant l'ours, pour que les autres l'attaquent par derrière, combinant corps-à-corps et longue distance, pour infliger davantage de dégâts. Mais attention, ses charges sont très redoutables.Côté drop, une fois vaincu, l'ours offrira aux joueurs les éléments suivants :Ces items serviront notamment à crafter de nouvelles armes et armures ajoutées avec cette mise à jour, mais aussi à cuisiner, la viande d'ours permettant d'agrandir drastiquement la barre de vie.