Valheim : Où trouver des ours et comment les vaincre

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 septembre 2025 à 18h57
Les ours ont été ajoutés dans Valheim par le biais de la mise à jour Call to Arms. Nous vous expliquons où les trouver et comment les vaincre, pour récupérer de nouveaux objets.
Valheim : Où trouver des ours et comment les vaincre
Les ours ont été ajoutés dans Valheim pour étendre les menaces, déjà très présentes dans les différents biomes. Retour sur où le trouver, comment le vaincre et surtout ce qu'il vous apportera au niveau des items et possibilité de crafting. 

Où trouver des ours dans Valheim ?

Les ours se trouvent dans le biome de la forêt noire, aussi bien de jour comme de nuit. En d'autres termes, vous allez très vite pouvoir en croiser, après quelques heures de jeu tout au plus puisqu'il s'agit du deuxième biome que les joueurs découvrent. Il faudra néanmoins avoir un peu de patience puisqu'il ne s'agit pas d'un mob qui spawn très souvent, contrairement aux squelettes ou aux naingris. L'ours se rapproche davantage du troll, puisqu'il apparaît seul et reste assez rare.

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Vaincre les ours dans Valheim

Pour venir à bout de ces bestioles, il n'existe pas de technique particulière. En solo, il sera préférable d'opter pour des combats à longue distance, avec l'arc, tout en faisant attention à la férocité de l'ours qui n'hésitera pas à vous charger, vous infligeant de nombreux dégâts. Il vous faudra de nombreuses flèches, et profiter de son temps de pause après la charge pour lui infliger un maximum de dégâts. La patience sera de mise, comme pour le troll.

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Les attaques de l'ours peuvent être très dangereuses.

Si vous êtes à plusieurs, l'idéal est qu'un membre du groupe prenne l'agro en attirant l'ours, pour que les autres l'attaquent par derrière, combinant corps-à-corps et longue distance, pour infliger davantage de dégâts. Mais attention, ses charges sont très redoutables.

Côté drop, une fois vaincu, l'ours offrira aux joueurs les éléments suivants :
  • Peau d'ours
  • Patte d'ours
  • Viande d'ours
  • Trophée d'ours
Ces items serviront notamment à crafter de nouvelles armes et armures ajoutées avec cette mise à jour, mais aussi à cuisiner, la viande d'ours permettant d'agrandir drastiquement la barre de vie.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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