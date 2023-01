Valheim : Comment révéler toute la carte ?

Comment révéler sa map sur Valheim ?

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'un des points intéressants deest que sa carte se découvre au fil du temps, puisqu'au début de la partie, le monde entier est couvert par un brouillard qui vous empêche de voir les différents biomes, en ouvrant la carte. Celle-ci se révèle une fois que vous y allez, ce qui est un principe très sympathique, d'autant plus qu'il est possible de partager sa progression avec ses amis, par le biais de la table de cartographie Cependant, par simple curiosité ou tout simplement pour se faciliter la vie dans, certains souhaiteraient que, ce qui est possible.L'option la plus simple est de passer par la commande de Valheim et utilisant un cheat code . Pour faire bref, vous allez pouvoir ouvrir la commande avec F5 et devoir taper «», pour activer les codes de triche. Notez qu'il faut avoir activé la console auparavant, auquel cas vous ne pourrez pas utiliser ce procédé.Une fois les codes de triche activés, vous pourrez utiliser le code «» pour révéler toute la carte et voir les différents biomes qui vous entourent. Pour afficher les lieux, il faut utiliser «», pour voir quels sont les points importants proches de vous. Néanmoins, cela gâche légèrement l'expérience, surtout si c'est votre première partie.Vous pouvez ensuite remettre votre carte comme lors de votre spawn, avec la commande «», si vous souhaitiez simplement avoir un aperçu.Notez qu'il existe une alternative, qui vous demande de vous rendre sur un site tiers, Valheim World Generator . Celui-ci propose deux fonctionnalités : afficher les détails de votre monde, ou générer un monde aléatoirement. Cette deuxième option servira surtout si vous cherchez un seed spécial.La première option, en indiquant votre seed dans la barre de recherche, vous permet de voir la disposition de votre monde, tout en affichant les points d'intérêt, tels que les spawns de boss, le spawn potentiel du marchand ou encore l'emplacement des pierres de boss.