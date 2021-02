Valheim : Le marchand, où le trouver ?

Où trouver le marchand dans Valheim ?

Catalogue du marchand

Chapeau de Noël (100 Piastres) → Simple skin aux couleurs de Noël.

(100 Piastres) → Simple skin aux couleurs de Noël. D iadème de Dverger (620 Piastres) → Un casque qui vous permet d'éclaire en face de vous, particulièrement utile la nuit.

(620 Piastres) → Un casque qui vous permet d'éclaire en face de vous, particulièrement utile la nuit. Megingjord (950 Piastres) → Permet d'augmenter la capacité de stockage de 150, pour la porter à 450. Un objet à prioriser, surtout si vous jouez seul.

(950 Piastres) → Permet d'augmenter la capacité de stockage de 150, pour la porter à 450. Un objet à prioriser, surtout si vous jouez seul. Chair d'Ymir ( 120 Piastres) → Élément utilisé pour crafter certaines pièces.

120 Piastres) → Élément utilisé pour crafter certaines pièces. Canne à pêche (350 Piastres) → Permet de pêcher et manger du poisson.

(350 Piastres) → Permet de pêcher et manger du poisson. Appât de pêche (10 Piastres) → Obligatoire pour pêcher.

La plupart des intelligences artificielles desont de véritables dangers pour vous, que ce soit les trolls, les squelettes ou même les greylings.est l'un des rares PNJ qui vous ne fera aucun mal, bien au contraire. Ce dernier peut vous être d'une grande aide et saura également vous remercier si vous lui apportez certaines ressources. Malheureusement, ce marchand est assez discret et il faudra bien souvent voyager pour le rencontrer.Le monde deétant généré de façon procédurale, il est impossible de vous indiquerà tous les coups. Certains peuvent le trouver assez facilement, grâce à un heureux hasard, alors que d'autres mettront plusieurs heures avant de pouvoir marchander avec Haldor.Toutefois, si vous souhaitez maximiser vos chances de trouver le marchand, sachez qu'il se trouve. Vous devez donc chercher dans ces lieux pour le rencontrer. Qui plus est, sachez que lorsque vous vous rapprochez de lui,. Vous n'aurez plus qu'à vous approcher. Point positif, une bulle de protection l'entoure, ce qui empêche les ennemis de vous attaquer lorsque vous êtes avec lui.Lorsque vous saurez où se trouve le marchand, nous vous conseillons de construire un portail le reliant à l'une de vos bases, afin de faciliter les allées et venues.À l'heure où nous écrivons ces lignes, le marchand propose six objets uniques, qui vous seront d'une grande aide.Vous l'aurez compris, la plupart des éléments vous faciliteront la vie, notamment le Megingjord, bien que son prix ne soit pas des plus abordables. Pour gagner des Piastres, vous pouvez fouiller les coffres du monde de Valheim , mais également tuer des trolls, qui se trouvent dans les forêts noires. Le marchand vous en donnera également en échange de certains objets que vous lui ramènerez.